Türkiye alevlerle mücadele ediyor

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde 4 gündür süren orman yangını dün de kontrol altına alınamadı. Yangın nedeniyle boşaltılan köy sayısı 18’e, mahalle sayısı ise 50’ye yükseldi. Bölgedeki alev-lere havadan ve karadan müdahale devam ediyor. Öte yandan Bursa’nın Orhaneli, Gürsu ve Kestel ilçelerinde de yangınlar çıktı. Orman ekipleri, bölgedeki yoğun rüzgar ve sıcak hava ne-deniyle alevlerle mücadele etmekte güçlük çekiyor.

Yumaklı: 76 yangınla mücadele edildi

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ankara'daki Yangın Yönetim Merkezi'nde yaptığı açıklamada, gün içinde ülke genelinde 76 yangınla mücadele edildiğini bildirdi. Bu yangınlar-dan 28’inin ormanlık, 48’inin ise kırsal alanlarda çıktığını belirtti.

Ankara ve Akdeniz

Ankara Eymir Gölü çevresindeki ODTÜ ormanında çıkan yangının kontrol altına alındığını açıklayan Bakan Yumaklı, Antalya’nın Gazipaşa ve Serik ilçeleri ile Mersin’in Silifke ilçesinde-ki yangınların da büyük ölçüde kontrol altına alındığını duyurdu. Soğutma çalışmalarının sürdü-ğü bildirildi. Kontrol altına alınamayan yangınların Karabük Safranbolu, Uşak Sivaslı, Kahra-manmaraş Onikişubat ve Bursa'nın Harmancık ile Kestel ilçelerinde sürdüğünü belirten Yumak-lı, Karabük’teki arazinin zorlu yapısı nedeniyle müdahalenin yavaş ilerlediğini ifade etti. Bakan Yumaklı, “Meteoroloji verilerine göre, son günlerde hava sıcaklıkları rekor seviyelere ulaştı. Türkiye’de ilk kez 50 derece eşiği aşıldı. Yangın söndürmenin en etkili yolu, yangını çıkarma-maktır” diyerek vatandaşları uyardı ve olağanüstü dikkat çağrısı yaptı. Devletin tüm birimleriyle sahada olduğunu vurgulayan Yumaklı, yangınla mücadelede uçak, helikopter, İHA, kara araçla-rı ve orman personelinin 7/24 görev başında olduğunu belirtti.

Güncelleme Tarihi: 27 Temmuz 2025, 08:37