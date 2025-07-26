Kontrol altında

Antalya'da orman yangınlarına karşı büyük bir mücadele verildi.

Aksu'da Kurşunlu Mahallesi'nde, Muratpaşa'da Güzeloba Mahallesi, Manavgat'ta Güzelyalı Mahallesi, Gazipaşa ve Alanya'da ormanlık alanlarda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine yangın bölgelerine 8 helikopter, 32 arazöz, 2 iş makinesi ve 186 orman personeli ile İl Emniyet Müdürlüğünün toplumsal olaylara müdahale araçları (TOMA) sevk edildi.

Aksu ve Muratpaşa ilçelerinde alevlerin yerleşim yerlerine yakın olması nedeniyle polis ekiplerinin yaptığı anonslarla evler tahliye edildi.

Alevler Bülent Ersoy'un villasına da sıçradı

Antalya'da 9 Ağustos'ta sahne alacak olan sanatçı Bülent Ersoy'un, Kundu bölgesi Güzeloba Mahallesi'ndeki villasına da alevler sıçradı. Durumun bildirilmesiyle olay yerine giden Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti.

Yangın büyümeden söndürülürken, villada bulunan Bülent Ersoy'un büyük korku yaşadığı öğrenildi. Ersoy'un durumunun iyi olduğu belirtildi. Villanın yangın nedeniyle zarar gördüğü bildirildi.

Bir kişi gözaltına alındı

Antalya Valisi Hulusi Şahin "Her bir yangını bittikten sonra sebebini, zamanı geriye sararak araştırıyoruz ve tespitlerimizi yapıyoruz. Şu anda Güzeloba'yla ilgili bir gözaltımız var. Orada sabotaj değil ama yapmış oldukları bir faaliyet neticesinde, yakmış oldukları bir ateş neticesinde yangının çıktığı yönünde bilgiler var. Emniyetimiz bir kişiyi gözaltına aldı. Diğerleriyle ilgili böyle bir tespitimiz yok. Çalışmalarımız devam ediyor." dedi.

Büyük zarar oluştu

Bu arada Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Antalya’nın yanı sıra Sakarya, Bilecik, Eskişehir, Adana veDenizli’deki yangınların kontrol altına alındığını açıkladı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Karabük, Bilecik, Sakarya ve Antalya’daki orman yangınlarında 87 bağımsız birimin ağır hasarlı veya yıkık olduğunu açıkladı.

Sosyal medya hesabından hasar tespit çalışmalarına ilişkin son durumu paylaşan Bakan Kurum, ”Şu ana kadar; Karabük’te 56, Bilecik’te 16, Sakarya’da 12, Antalya’da 3 olmak üzere toplam 87 bağımsız birimin ağır hasarlı ve yıkık olduğunu tespit ettik. Gelişmeleri takip ediyoruz. Çalışmalarımız tamamlandığında yaraları hızla saracağız.” bilgisini verdi.