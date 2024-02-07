Bu acı dinmez

Hüseyin ÇİÇEK

Kahramanmaraş ve Hatay merkezli 6 Şubat 2023 depreminde, Adıyaman’da yaşamını yitiren Şampiyon Melekler ile faciada hayatını kaybeden diğer vatandaşlarımız, dün Gazimağusa’da düzenlenen törenlerle anıldı.

Voleybol şampiyonası için gittikleri Adıyaman’da meydana gelen depremde kaldıkları İsias Otel’in yıkılması nedeniyle hayatını kaybeden “Şampiyon Melekler”, felaketin birinci yıl dönümünde Gazimağusa Kabristanlığı içinde oluşturulan Şampiyon Melekler Şehitliği’nde kabirleri başında anıldı.

Kıbrıs Türk halkının 1963 ve 1974’ten sonra en büyük kaybı olan, yıllar geçse de yüreklerden acısı dinmeyecek “Şampiyon Melekler” için şehitlikte düzenlenen törende duygusal anlar yaşandı. Törene ülkenin her yerinden ve her kesiminden katılan yüzlerce kişi, zaman zaman göz yaşlarını tutamadı.

Törene, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Meclis Başkanı Zorlu Töre, Başbakan Ünal Üstel, Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Osman Aytaç, ana muhalefet partisi CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, Hulusi Akar başkanlığındaki TBMM Milli Savunma Komisyonu heyeti, bakanlar, parti genel başkanları, milletvekilleri, çeşitli sivil toplum örgütleri başkanları, belediye başkanları, aileler ve halk katıldı.

Saygı duruşu, ardından İstiklal Marşı eşliğinde bayrakların göndere çekilmesiyle başlayan törende, Gazimağusa Belediye Başkanı Süleyman Uluçay, Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Başbakan Ünal Üstel ve Cumhurbaşkanı Ersin Tatar konuşma yaptı.

Şehitlikteki tören, Din İşleri Başkanlığı Gazimağusa Temsilcisi Faruk Seçkin tarafından dua okunması, kabirlere çiçek bırakılmasıyla sona erdi.

Tatar: Yargı mücadelesinde KKTC oradadır

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar anma töreninde yaptığı konuşmada, felaketin üzerinden bir yıl geçtiğini hatırlatarak, en büyük acının ailelerin acısı olduğunu ancak bu acının milletin de acısı olduğunu vurguladı.

“O acıyı yüreğimizde ilelebet yaşayacağız” diyen Tatar, Kıbrıs Türk halkının bu büyük acıyı yaşarken milli mücadelede yaşadığı acılarda olduğu gibi tek yürek olduğunun altını çizdi.

Hukuk sürecine değinen Tatar, “Yargı mücadelesinde KKTC oradadır. Devlet olarak biz de orada varlığımızı ailelerin yanında hissettiriyoruz. Biz adaletin yerini bulması için ailelere desteğimizi sürdürüp, Kıbrıs Türk halkının beklentilerini duyurmaya devam edeceğiz. Bu bizim hem Şampiyon Meleklerimize, hem diğer vatandaşlarımıza, hem de ailelere bir mükellefiyetimizdir, sorumluluğumuzdur. Gereği de yapılmaktadır. Yüce Türk milletinin bağımsız yargısına güveniyoruz” dedi.

Üstel: 26 Nisan’da yine Adıyaman’da olacağız

Başbakan Ünal Üstel, “Sözün bittiği yerdeyiz” diyerek başladığı konuşmasında, 6 Şubat 2023’te Türkiye’de asrın felaketinin yaşandığını belirterek, Türkiye’de 50 bin, KKTC’de ise 49 canın kaybedildiğini ifade etti.

Başbakan Üstel, 6 Şubat’ın üzerinden günler, haftalar ve yıl geçtiğini belirterek, “Çocuklarımızın ve evlatlarımızın acıları hâlâ yüreğimizde. Unutmayacağız, kendilerini unutturmayacağız” dedi.

26 Nisan’da ikinci duruşmanın olacağını hatırlatarak oraya yine hep beraber gideceklerini belirten Üstel, “26 Nisan’da yine Adıyaman’da olacağız” şeklinde devam etti.

Gösterdikleri yakın ilgi nedeniyle Adıyaman halkına teşekkür eden Üstel, “İsias davasını hükümet olarak, devlet olarak ve KKTC halkı olarak, tek yürek olarak, sonuçlanıncaya kadar devam edeceğiz. Biz TC’nin adaletine güveniyoruz. İnanıyorum ki, sonunda adalet tecelli edecek ve bizler de manevi huzur içerisinde olacağız” dedi.

Çavuşoğlu: 1974’ten sonraki en büyük kaybımız

Konuşmasına “Şampiyon Meleklerimizi kalbimize gömeli bir yıl oldu” diyerek başlayan Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu da “Bu, belediye başkanının da ifade ettiği gibi, 1974’ten sonraki en büyük kaybımız” dedi.

“Onlar kalbimizden asla çıkmayacak” diyen Çavuşoğlu, “Doğal afet vardı ama kaybımızın sebebi, orada gördüğümüz gibi İsias’ı yapanlardı. Biz onları katil olarak isimlendirdik çünkü gördüğümüz manzara bir kum, toprak yığınıydı.” ifadelerini kullandı.

Uluçay: Birlik ve beraberlik korundu

Gazimağusa Belediye Başkanı Süleyman Uluçay ise anma töreninde yaptığı konuşmada, “Zaman ne kadar hızlı geçiyor. Geçen yıl bu saatlerde, endişe içinde, çocuklarımızdan haber almaya çalışıyorduk” diyerek o günü anlattı.

Hükümetin, görevlileri ve aileleri Adıyaman’a götürmek üzere bir uçak ayarladığı haberi geldiğinde, çocukların durumu hakkında bilgi sahibi olamadan bölgeye uçtuklarını belirten Uluçay, TC Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Başbakan Ünal Üstel’in çabalarıyla bölgeye uçtuklarını söyledi.

“Gittiğimizde gördüğümüz zor bir durumdu. Yollar kapanmış, birçok bina çökmüştü” diyen Uluçay, Sivil Savunma ekiplerinin ilk andan itibaren çalışmaya başladığını hatırlatarak ekiptekilere teşekkür etti.

Uluçay, “Tüm bu olaylar içinde en büyük tesellimiz, milletin birlik ve beraberliğini en zor zamanlarda dahi koruması oldu” dedi.

Şehitliğin yapımına destek veren Başbakan Ünal Üstel başta olmak üzere herkese teşekkür eden Uluçay, Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği’nin kararlılığıyla anıtın da bir an önce Gazimağusa’ya kazandırılacağına inanç belirtti.

Töre: Türkiye’mize ve adaletine güveniyoruz

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, İsias Otel binasını yapanların, izin verenlerin suç işlediğini vurgulayarak, adaletin tecelli etmesi gerektiğini kaydetti. Töre, “Anavatan Türkiye’mize, milletimize ve adaletine güveniyoruz.” dedi.

Töre, Türkiye’de 6 Şubat’ta meydana gelen “asrın felaketinde” yaşamını yitiren 49 KKTC vatandaşının anıldığı Rauf Raif Denktaş Kültür ve Kongre Sarayı’nda düzenlenen etkinlikte konuştu.

Meclis Başkanı Töre, hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaslı ailelerine ve sevenlerine başsağlığı diledi.

Feyzioğlu: Hesap sormak hepimizin boynunun borcudur

TC Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu da, herkesi saygıyla ve yüreğindeki büyük acıyla selamlayarak, “Bu acıyı birlikte paylaştık, ilk günden bugüne kadar her gün…” dedi.

6 Şubat depreminde 53 bin 537 kişinin hayatını kaybettiğine işaret eden Feyzioğlu, iki devasa depremi, “asrın değil asırların felaketi” olarak niteledi.

“53 bin 537 canın içinde ciğer parelerimiz Şampiyon Meleklerimiz var. Toplarını biz almıştık, hediye etmiştik, hediye ederken kupa bekliyoruz demiştik. Söz vermişlerdi kupayı getirmeye… Tabutlarını taşıdık birlikte…” diye konuşan Metin Feyzioğlu, aileler için 6 Şubat’ta zamanın durduğunu dile getirdi.

“Adalet eksiksiz sağlanacak ki bir daha hiç kimse ihmal ile izahı mümkün olmayan bu hareketlere, suçlara meyil etmeyecek. Bunu da başaracağımıza eminim” diye konuşan Feyzioğlu, Şampiyon Meleklerin adlarını sonsuza kadar yaşatacaklarını vurguladı.

Karakaya: Mücadelemiz her platformda devam edecek

Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği Başkanı Ruşen Yücesoylu Karakaya da, “6 Şubat 2023’ten bugüne kadar her gün olduğu gibi bugün de yüreklerimizde sakladığımız canlarımız için hep birlikteyiz.” dedi.

Karakaya, “Başarıları, tertemiz kocaman yürekleri, masumiyetleri ile kalplerimizde Şampiyon Melekler olarak anılacak ve yaşayacak tüm meleklerimiz iyi ki hayatlarımıza dokundular ve kısacık yaşam serüvenlerinde bizlere büyük dersler verdiler” şeklinde konuştu.

“Sadece birkaç ay önce müzik dinletisi, tiyatro, okul etkinliği bu salonun öznesi ve neşesi çocuklarımız, bugün aramızda yok. Onları bu şekilde hatırlamamıza sebep olanlar vicdan yoksunu, sorumsuz ve duygusuz katillerdir” vurgusu yapan Karakaya, “Evlerimizin, şehrimizin neşesi, ülkemizin gelecek umudu olan çocuklarımız, öğretmenlerimiz ve arkadaşlarımız, ahlak yoksunu, açgözlü ve kural tanımazlar tarafından bilerek ve isteyerek Grand İsias’ta öldürüldü.” dedi.

Karakaya, “Evlatlarımızın yüzlerini değil, mezar taşlarını seviyorsak bunun sebebi İsias’ı yaratan siz katillersiniz ve siz en ağır cezaları alana kadar adalet mücadelemiz her platformda devam edecek.” diye konuştu.

Beyaz balonlar uçuruldu

Rauf Raif Denktaş Kültür ve Kongre Sarayı’ndaki etkinlik beyaz balonların uçurulmasıyla tamamlandı.

Yeniboğaziçi Şehitliği'nde de tören düzenlendi

Kahramanmaraş merkezli depremlerde, 6 Şubat’ta Adıyaman’daki İsias Otel enkazında kalarak hayatlarını kaybeden Şampiyon Melekler kafilesinden Mülkiye Dağlı, Abide Dağlı, Nazife Dağlı, Osman Çetintaş ile Havin Kılıç, felaketin birinci yıl dönümünde Yeniboğaziçi’ndeki şehitlikte düzenlenen törende anıldı.

Şehitlikte tören öncesi bayraklar yarıya indirildi. Mülkiye Dağlı’nın annesi, Abide ile Nazife’nin anneannesinin ağıtları yürekleri dağladı.

Törene, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, eşi Sibel Tatar, Başbakan Ünal Üstel ile eşi Zerrin Üstel, Başbakan Yardımcısı Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, İçişleri Bakanı Dursun Oğuz, Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu, milletvekilleri, Yeniboğaziçi Belediye Başkanı Katip Demir ile aileler ve vatandaşlar katıldı.

Törende din görevlileri tarafından dua okundu, kabirlere çiçekler bırakıldı.

Diğer bölgelerde de anma etkinlikleri düzenlendi

İsias Otel’de hayatını kaybeden Şampiyon Melekler, depremin birinci yıl dönümünde dün etkinliklerle anıldı. Gün boyunca Gazimağusa’da düzenlenen anma etkinlikleri ardından, diğer bölgelerde de depremde hayatlarını kaybedenler için anma törenleri düzenlendi.

Perihan Çetiner’in 14.45’te Atlılar Kabristanlığı’nda; Bedriye Yeniçeri ve Ecem Yeniçeri’nin 15.00’te Dörtyol Kabristanlığı’nda, İbrahim Yakula’nın 16.30’da Vadili Kabristanlığı’nda ve saat 17.00’de Ulukışla Kabristanlığı’nda Kaan Selim İş’in kabirleri ziyaret edildi.

Anma etkinliklerine Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile Başbakan Ünal Üstel de katıldı.