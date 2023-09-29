Artan suçlarda Afrikalılara dikkat çekiliyor

Dünya’da yaşanan suçlara ilişkin Uluslararası Organize Suç İnisiyatifi tarafından oluşturulan Küresel Organize Suçlar Endeksi 2023 Raporunda Kıbrıs’ın her iki kesimine yönelik ciddi iddialar var. Raporda, Kıbrıs’ın kuzeyindeki üniversitelerde ‘öğrenci kaydı’ yaptıran Afrikalıların sayısındaki artıştan ve işlenen suçlardan söz ediliyor.

Kıbrıs adası, Avrupa genelindeki organize suç endeksinde 29’uncu, Güney Avrupa’ya ilişkin sıralamada ise 6’ncı sırada yer alıyor.

Seks işçiliği, insan ticareti, akaryakıt ve silah kaçakçılığı, uyuşturucu ticareti ve taklit ürünler gibi konularda ciddi suçlamalar dikkat çekiyor.

Kıbrıs insan kaçakçılığının geçiş noktası

Rapora göre Kıbrıs, gelişen insan ticareti pazarıyla Avrupa'ya giden insan ticareti ağlarında önemli bir merkez konumuna oturmuş durumda.

Özellikle cinsel istismarın Turizm sezonunda yaygınlaştığı ifade edilen raporda, “Mağdurlar barlarda, masaj salonlarında, otellerde, özel apartmanlarda ve ticari seks mekanlarında çalışırken müşterilerle cinsel ilişkiye girmeye zorlanıyor.

Genç kadınlar, kısa süreli turist vizelerinin kötüye kullanılması yoluyla seks yapmak üzere işe alınıyor. Tarım ve inşaat sektörlerinde yabancı işçi sömürüsü yaygın; hizmet sektöründeki yerli işçiler de risk altında.

Raporda, “zorla çalıştırma davaları, sömürücü uygulamalara hoşgörü göstermekle suçlanan yetkililer tarafından sıklıkla yalnızca iş uyuşmazlıkları olarak değerlendiriliyor” ifadelerine yer veriliyor.

Afrika, Asya ve Avrupa arasındaki konumu ve geçirgen sınırları nedeniyle Kıbrıs’ın, düzensiz göç için popüler bir destinasyon olduğu vurgulanan raporda, “İnsan kaçakçılığı için hem geçiş hem de varış ülkesi olarak hizmet vermektedir. Bu, Kıbrıs'taki en büyük suç pazarıdır. Bunu, insan ve uyuşturucu kaçakçılığı pazarları takip etmektedir.

KKTC’de Afrikalı öğrenci sorunu

İnsanlar küçük tekneler ve ticari gemilerle gelirken, KKTC’de çoğu derslere katılmayan Afrika vatandaşlarına öğrenci vizesi veriliyor. KKTC'ye vardıklarında tampon bölgeyi geçmeleri ve Güney Kıbrıs’tan sığınma istemeleri yönünde yönlendiriliyorlar. Ayrıca bazı kişiler kaçakçıların yardımıyla sahte evlilikler yoluyla siyasi sığınma başvurusunda bulunmaya çalışmakta” ifadeleri yer alıyor.

“Silah kaçakçılığının büyük kısmı KKTC’den kaynaklanıyor”

Kıbrıs’ın yasadışı silah ticareti konusunda bir geçiş ülkesi olduğu ifade edilen raporda, silah kaçakçılığının büyük kısmının KKTC'den kaynaklandığı ifade ediliyor.

Eroin deniz yoluyla kaçırılıyor

Kıbrıs'ta eroin ticaretinin sınırlı olduğu ve çoğunlukla iç piyasaya yönelik gerçekleştiği belirtilen raporda, “İthal edilen eroinin çoğu, KKTC'deki istikrarsızlıktan yararlanılarak Afganistan'dan deniz yoluyla kaçırılıyor.

Ancak Türkiye'nin transit ülke rolü ve komşu ülkelerde artan tüketim, Kıbrıs'taki, özellikle de adanın Türk kesimindeki eroin pazarını etkilemesi muhtemel endişe verici durumdadır” ifadeleri kullanıldı.

KKTC’de Interpol tarafından aranan çok sayıda kişi var

Rapora göre Kıbrıs'ta yabancı suç aktörleri öne çıkıyor ve bu aktörler, ülkenin suç piyasalarına katılımları sorun yaratıyor. Kafkasyalı, Doğu Avrupalı ve Asyalı organize suç gruplarının, kara para aklamanın yanı sıra mülke suçları konularında da yoğun olarak ilgilendiği ve KKTC'deki uyuşturucu kaçakçılığı pazarına hakim durumda oldukları ifade edilen raporun ilgili kısmı şöyle devam ediyor:

“Rus mafyası, Kıbrıs'ta en fazla finansal ve ekonomik güce sahip olan ve en iyi bağlantılara sahip suç grubudur. Kıbrıs Cumhuriyeti'nin etkin kontrolü altında olmayan bölgelerde Interpol tarafından aranan çok sayıda kişi var. Bu yabancı suç aktörleri yerli suçlularla yakın işbirliği içindedir. Gevşek suç ağları ülkede son derece etkili ve uyuşturucu kaçakçılığı pazarının yanı sıra yasa dışı kumar, kadın ticareti ve mala karşı işlenen suçlarda da pay sahibi.”

Güncelleme Tarihi: 29 Eylül 2023, 10:08