Sıkı denetim var

Coronavirüs tedbirleri çerçevesinde gerek yetkililer gerekse uzmanlar sokağa çıkılmaması konusunda uyarılar yaparken, bu konuda kısıtlamalar getirilirken, hem güneyde hem kuzeyde yasakları ihlal edenler oluyor.

Kuzeyde saat 21.00’e kadar kısmı, sonrasında ise tam sokağa çıkma yasağı uygulanırken, ülke genelinde dün gerçekleştirilen denetimlerde kuralları ihlal eden 107 kişi tutuklandı. Polis, 4 iş yerinin ise açık bulundurulmak suretiyle yasal emirlere uyulmadığını tespit etti.

Polis Basın Subaylığı tarafından yapılan açıklamada önceki gün ve dün sabah saat 06.00’ya kadar ülke genelinde yapılan denetimlerde, 36 kişi kısmi, 71 kişi ise gece saat 21.00’den sonra sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği için tutuklandı.

Polis, 4 iş yerinin ise açık bulundurulmak suretiyle yasal emirlere uyulmadığını tespit etti.

Güneyde de durum aynı

Güney Kıbrıs’ta da önceki gün başlayan sokağa çıkma yasağı uygulaması çerçevesinde ilk gün 3 bin 332 denetim yapıldığı ve mahalle gözcüleri tarafından yasağa uymayan 121 kişinin polise şikayet edildiği bildirildi.

Fileleftheros gazetesi, yasağı ihlal edenlerin daha etkin şekilde denetlenebilmesi için “mahalle gözcüsü” olarak belirlenen kişilere mesaj gönderildiğini ve gördükleri ihlalleri 1460 numaralı telefona bildirmelerinin istendiğini yazdı.

Öte yandan Alithia gazetesi, Pazartesi günü sokağa çıkma izni için 175 bin kişinin başvuru yaptığını yazdı.

Haberde, insanların en çok markete gitmek veya yürüyüş/spor yapmak için izin başvurusunda bulunduğu belirtilirken, 175 bin başvurudan 28 bininin reddedildiği kaydedildi.

Gazete, bir başka haberinde ise, engelli bir vatandaşa, sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği gerekçesiyle 300 Euro para cezası kesildiğini yazdı.

Haberde, engelli şahsın izin almak için SMS atmadığı ve bankaya parasını almaya gittiği ifade edildi.