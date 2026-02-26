Gözyaşlarıyla uğurlandı

Balıkesir'de meydana gelen F-16 kazasında şehit düşen Hava Pilot Binbaşı İbrahim Bolat'ın, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin 2020 yılında yayınladığı yeni yıl mesajında yer aldığı ortaya çıktı. Bolat videoda, "Göklerdeki istikbalimiz için buradayız." derken görülüyor.

Balıkesir'de görev uçuşu yapan F-16 savaş uçağı düştü. Kazada Pilot Binbaşı İbrahim Bolat şehit oldu.

Şehit pilot binbaşının naaşı, düzenlenen askeri törenle memleketi İzmir'e gönderildi.

Kazaya ilişkin inceleme ve soruşturma sürerken, şehit binbaşının 2020 yılında yer aldığı bir video ortaya çıktı.

Kaza gece yarısı 00.56 sıralarında meydana geldi.

9'uncu Ana Jet Üssü Komutanlığı'ndan görev uçuşu için havalanan F-16 ile telsiz irtibatı kesildi.

Uçağın radar iz bilgisinin kaybolması üzerine bölgede arama kurtarma çalışmaları başlatıldı.

Yapılan incelemelerde F-16 uçağının İstanbul-İzmir Otoyolu üzerinde, Aktarma Köyü civarında uçağın düştüğü tespit edildi.

Pilot binbaşı İbrahim Bolat'ın da şehit olduğu belirlendi.

Bakanlık açıklama yaptı

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, kazanın nedeninin kaza kırım ekibinin yapacağı inceleme sonrası belirleneceği vurgulandı.

Açıklamada, "Şehit olan pilotumuza Allah'tan rahmet, ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ve asil milletimize başsağlığı dileriz." denildi.

Kazada şehit olan Hava Pilot Binbaşı İbrahim Bolat için Balıkesir'de askeri tören düzenlendi.

9. Ana Jet Üssü Komutanlığı'nda düzenlenen törende, şehidin Türk bayrağına sarılı naaşı alana getirildi.

Memleketi İzmir’de defnedildi

Öz geçmişinin okunması ve Balıkesir Müftüsü Hasan Hayri Yaşar'ın dua etmesinin ardından şehidin naaşı, silah arkadaşlarının omzunda taşınarak uçağa konuldu.

Cenaze namazının kılınmasının ardından şehit Bolat'ın Türk bayrağına sarılı naaşı, omuzlarda top arabasına kadar taşındı.

Baba Yusuf Bolat'ın tekerlekli sandalyesini Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu sürerken, aile üyelerinin gözyaşlarını tutamadığı görüldü.

Şehit Bolat'ın cenazesi, törenin ardından Kadifekale Hava Şehitliği'nde toprağa verildi.

Şehit pilotun 2020'deki videosu ortaya çıktı

Şehit binbaşının 2020 yılında Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yeni yıl videosunda yer aldığı ortaya çıktı.

Bolat'ın söz konusu videoda, "Göklerdeki istikbalimiz için buradayız." dediği anlar yer aldı.

