Yazık oldu

İstanbul'da Fatma Nur Çelik ile kızı denizde ölü bulundu.

Kadının daha önce istismara uğradığı ve mayıs ayında karar duruşması olduğu öğrenildi. Çelik, verdiği röportajlarda öldürülüp, intihar izlenimi verilebileceğini söylemişti. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, 2 Mart'ta acil koruma kararı alınmasına rağmen aileye ulaşılamadığını açıkladı, konuyla ilgili yorumlara açıklık getirdi.

İstanbul'da bir anne ile kızının cansız bedeni denizde bulundu.



Olay Zeytinburnu ilçesinde yaşandı.

Kazlıçeşme'de balık tutanlar, denizde bir kadının hareketsiz olduğunu görerek polise ihbarda bulundu.

Fatma Nur Çelik'in denizden çıkartılmasından kısa bir süre sonra 8 yaşındaki kızının da cansız bedenine ulaşıldı.

30 yaşındaki kadının daha önce istismara uğradığı ve şikayeti üzerine açılan davada karar duruşmasının mayıs ayında görüleceği öğrenildi.

Hukuk mücadelesi veriyordu

Fatma Nur Çelik'in daha önce yaptığı röportajlarda kendisinin öldürülüp, intihar izlenimi verilebileceğini söylemişti. Çelik, bir vakıf yönetici tarafından istismara uğradığını ileri sürüyordu ve bir süredir hukuk mücadelesi veriyordu. Çelik'in avukatı Buse Naz Güneş, ölümün intihar olmadığını savunarak, hukuk mücadelesinin süreceğini açıkladı.

Aile Bakanlığı açıklama yaptı

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, ölen kız hakkında sağlık durumunun risk altında olması nedeniyle koruma kararı olduğu, 2 Mart'ta adreslerinde bulunamadıklarından konunun adli makamlara bildirildiği belirtildi.

Öz babasının istismarına uğradığı iddia edilen çocuk hakkında İstanbul Anadolu 2. Çocuk Mahkemesi'nin kararıyla Sağlık ve Danışmanlık Tedbiri uygulandığı belirtilen açıklamada, çocuğun sağlık kontrollerinin düzenli yapılmadığının anlaşılması üzerine, tedavi sürecinin aksamaması için gerekli çalışmalar yürütüldüğü ancak bu süreçte annenin reddedici tutumları sebebiyle yönlendirmelere olumlu yanıt alınamadığı aktarıldı.

Çocuğun 13 Şubat'ta özel bir vakıf hastanesine yatırıldığı bilgisinin alındığı ve tedavi sürecinin takip edildiği kaydedilen açıklamada, şunlar ifade edildi:

"- Sağlık kurulu raporunda çocuğun yatılı psikiyatrik tedavisinin gerekli olabileceği belirtilmiştir. Buna rağmen annenin önerilen tedavi ve sevkleri kabul etmediği uzmanlarca bildirilmiştir.

- Çocuğun sağlık durumunun risk altında olması nedeniyle 2 Mart tarihinde acil koruma kararı çıkartılmış ve konu adli makamlara intikal ettirilmiştir. Aynı gün adrese gidilmiş ancak kimseye ulaşılamamıştır. Akşam saatlerinde gelen ihbar üzerine anne ve çocuğun hayatını kaybettiği bilgisi alınmıştır.

- Yaşanan elim olay hepimizi derinden üzmüştür. Konu adli makamlarca soruşturulmaktadır. Öte yandan süreç boyunca, bazı medya organları ve sivil toplum kuruluşlarının süreci çarpıtarak, Bakanlığımızın anne ve çocuğu korumaya yönelik girişimlerini 'anne ile çocuğu ayırma çabası' şeklinde yansıtması sorumsuz ve gerçek dışıdır.

- Çocuğun üstün yararı doğrultusunda atılan adımların kamuoyu nezdinde farklı bir algı oluşturacak şekilde sunulması kabul edilemez. Bu üzücü olay vesilesiyle bir kez daha tüm medya mensuplarını ve STK'ları bu tür konularda yetkililerin yönlendirmesi doğrultusunda hassas ve titiz davranmaya davet ediyoruz."