Polisi zorladı

Ömer KADİROĞLU

Girne’de gerçekleştirilen rutin trafik kontrolü sırasında polisin “dur” ihtarına uymayan bir sürücü, kovalamaca sonucu Boğazköy’de yakalandı.

Sürücü Ertunç Sayıner’in aracında yapılan aramada ağırlığında kokain türü uyuşturucu madde ve bıçak bulundu.

Olay 23 Şubat 2025 tarihinde saat 02.20 sıralarında meydana geldi. Girne Dr. Fazıl Küçük Çemberi’nde trafik ekipleri tarafından kontrol amacıyla durdurulmak istenen bir araç, polisin uyarısını dikkate almayarak hızla bölgeden uzaklaştı.

Kaçan araç kısa süre sonra Boğazköy’de Fındıkzade Sokak üzerinde tespit edildi. Polis ekipleri tarafından yapılan kontrolde, sürücünün 22 yaşındaki Ertunç Sayıner olduğu belirlendi.

Şahsın şüpheli hareketleri üzerine aracında yapılan aramada, yaklaşık bir gram kokain türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ile bir adet bıçak bulundu.

Zanlı polis tarafından gözaltına alınırken, ele geçirilen maddeler emare olarak alındı. Mahkemeye çıkarılan zanlı hakkında 3 gün ek tutukluluk emri alındı.

274 sürücü rapor edildi

Bu arada Polis Genel Müdürlüğü’ne bağlı trafik ekiplerinin ülke genelinde gerçekleştirdiği trafik denetimlerinde, kontrol edilen toplam bin 444 araç sürücüsünden 274’ü, çeşitli trafik suçlarından rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatılırken, 22 araç ise trafikten men edildi.

Rapor edilen trafik suçlarında sürat yine başı çekerken, sürüş esnasında cep telefonu kullanmak da ikinci sırada yer alıyor.

Polis Basın Subaylığından verilen bilgiye göre; rapor edilen trafik suçları şöyle:

“159’u yasal hız sınırı üzerinde süratli, 12’si seyrüsefer ruhsatsız, 10’u alkollü içki tesiri altında, 6’sı emniyet kemeri takmadan, 4’ü muayenesiz, 3’ü sürüş ehliyetsiz ve sigorta kapsamaksızın araç kullanmak, 12’si sürüş esnasında cep telefonu kullanmak, 12’si trafik levha ve işaretlerine uymamak ve 56’sı diğer trafik suçları.”

