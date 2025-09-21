Özgür Özel tek aday

Son 2 yılda biri olağan, ikisi olağanüstü olmak üzere 3 kurultay toplayan CHP, 22. Olağanüstü Kurulta-yı’nı bugün Ankara’da gerçekleştirecek. Gözler CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in tek aday olacağı ku-rultaya çevrildi.

Cumhuriyet Halk Partisi, bir yanda kurultay davaları, diğer yanda olağanüstü kurultay var. Kurultayın yapılacağı salonun fiziki şartları sebebiyle kurultaya seyirci alınmayacak. Basın mensupları için fuaye alanında çalışma alanları oluşturulacak.

Kurultayda bu kez her delege oy kullanamayacak. Alınan karar gereği İstanbul delegeleri, Parti Meclisi ve MYK üyeleri sandık başına gitmeyecek. Genel Başkan Özgür Özel de kurultayda oy kullanmayacak. Sandığa 1127 civarında delegenin gitmesi bekleniyor.

Sadece kurultay oylaması yok, bir de güven oylaması yapılacak. Seçimden önce güven oylaması yapı-lacak. Delegelere “Mevcut yönetime güven duyuyor musunuz?” diye sorulacak. Ardından Genel Baş-kan ile PM ve YDK’nin asıl ve yedek üyeleri seçilecek. Kurultayda tek genel başkan adayı Özgür Özel olacak. Genel başkan, kurultayca gizli oyla ve üye tam sayısının salt çoğunluğuyla belirlenecek.

Özel bu kez blok liste ile kurultayda

CHP tüzüğünde seçimlerde kural çarşaf liste; ancak bu kurultayda çarşaf liste değil, blok liste tercih edilecek. Blok listede, genel başkan adayları tarafından sunulan, seçilecek sayıda asıl ve yedek PM ve YDK adayları yer alıyor. Tüzük gereği bu listede cinsiyet ve gençlik kotası uygulanıyor.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 3 eski genel başkan; Hikmet Çetin, Murat Karayalçın ve Kemal Kılıçda-roğlu’nu arayarak kurultaya davet etti. Ancak mutlak butlan tartışmalarında ismi geçen eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun kurultayda olması beklenmiyor.

CHP neden kurultay kararı aldı?

CHP yönetimi, İstanbul İl Başkanlığı yönetiminin görevden uzaklaştırılmasının ardından kurultay kararı almıştı.

900'den fazla delegenin imzasıyla olağanüstü kurultaya gidilmesi için Çankaya İlçe Seçim Kurulu'na başvuru yapılmıştı.

İmzacı delegeler arasında İstanbul delegeleri yer almamıştı.

"Maddi menfaat karşılığı iradesi değiştirildiği" iddia edilen bazı delegeler, büyük kongrede oy kullan-mıştı.

CHP kurmayları ise iddiaların sadece 38. Olağan Kurultay'daki oy kullanma işlemine dönük olduğunu belirterek, bu delegeler olmadan yeni bir olağanüstü kurultay ile "delege iradesinin sakatlandığı" iddia-larını da ortadan kaldıracağını savunuyor.

