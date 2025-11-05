Taraf tutuyor

Türkiye Dışişleri Bakanlığı, Avrupa Komisyonu tarafından yayımlanan “2025 Türkiye Ülke Raporu”na ilişkin yazılı açıklama yaparak, raporda yer alan yargı, temel haklar ve iç siyasi gelişmelere dair iddiaları taraflı, ön yargılı ve mesnetsiz bulduklarını belirtti. Açıklamada, raporda Yunanistan ve Kıbrıs Rum tarafının görüşlerine geniş yer verilmesi ve Türkiye ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin meşru kaygıla-rının göz ardı edilmesinin, Avrupa Birliği’nin Kıbrıs konusunda taraflı tutumunu bir kez daha ortaya koyduğu ifade edildi. Bakanlık, raporda Türkiye’nin işleyen piyasa ekonomisine yüksek uyum düzeyi ve sağlam makroekonomik politikalarının vurgulanmasının olumlu bir tespit olduğunu kaydederken, Doğu Akdeniz’deki yapıcı tutum, Yunanistan ile ilişkilerde sağlanan iyileşme ve AB ile artan diyaloğun da memnuniyetle not edildiğini belirtti. Açıklamada, 15 Temmuz 2019 tarihli Dış İlişkiler Konseyi ka-rarlarının kaldırılması yönündeki meşru beklentinin tekrar vurgulandığı ifade edildi. Bakanlık, Türki-ye’nin aktif ve çok katmanlı dış politika vizyonuna, bölgesel barış ve istikrara yönelik rolüne atıfta bu-lunulmasının olumlu olduğunu kaydetti. Türkiye ile AB arasındaki ortaklık mekanizmalarının işletilmesi ve Türkiye’nin AB’nin savunma ve güvenlik programlarına aktif katılımının önemine dikkat çekildi. Türkiye’nin AB’den, ilişkileri daha güçlü ve güvene dayalı bir şekilde yürütmesi yönünde aynı stratejik iradeyi göstermesi beklendiği vurgulandı.

AB Komisyonu’nun raporu

Türkiye, Doğu Akdeniz ve Karadeniz’de stratejik bir ortak olarak tanımlandı. Raporda, Türkiye’nin dış politika, güvenlik, terörle mücadele ve bölgesel krizlerdeki arabuluculuk ve insani yardım çabaları kap-samlı şekilde ele alındı. Türkiye’nin Suriye’de geçiş hükümetiyle ilişkiler kurması, PKK ve DEAŞ ile mü-cadeleye devam etmesi, Afrika ve Güney Kafkasya’daki barış ve güvenlik girişimlerine aktif katılım sağlaması öne çıkarıldı. Rapor, Türkiye’nin ekonomi ve mali alanda da ilerleme kaydettiğini, işleyen bir piyasa ekonomisine sahip olduğunu, enflasyonla mücadele ve mali disiplin konusunda adımlar attığını belirtti. Bankacılık sektörünün istikrarını koruduğu, genç işsizlik ve kadın istihdamı gibi yapısal zorluk-ların sürdüğü ifade edildi. AB entegrasyonu açısından mevzuat uyumu ve rekabet gücü konularında ilerlemeler kaydedildiği vurgulandı. Göç konusunda Türkiye’nin 2,7 milyon sığınmacıya ev sahipliği yaptığı, sınır güvenliğini güçlendirdiği ve AB’ye gelen göçmen sayısında düşüş sağladığı raporda yer aldı.

Kıbrıs meselesi ve AB ile işbirliği

Kıbrıs meselesi ve AB ile işbirliği raporda öne çıkan diğer başlıklar oldu. AB, Türkiye’nin BM öncülüğün-deki Kıbrıs görüşmelerine bağlılığını yeniden teyit etmesini önemsediğini vurguladı. Raporda ayrıca, Türkiye’nin AB ile işbirliğini güçlendirmek için dış politika ve güvenlik konularında diyalog ve istişareleri yoğunlaştırdığı kaydedildi. Raporda Türkiye’nin çevre, tarım, eğitim ve dijital dönüşüm alanlarında da bazı ilerlemeler sağladığı, ancak AB standartlarıyla tam uyum için atılması gereken adımlar bulunduğu ifade edildi. Türkiye Dışişleri Bakanlığı, raporda dile getirilen eleştirilerin Türkiye-AB ilişkilerine zarar verdiğini ve tarafsız bir yaklaşım benimsenmesi gerektiğini vurguladı. Bakanlık, Türkiye’nin AB ile ilişki-lerini kurumsal ve güvene dayalı bir şekilde sürdürmeye kararlı olduğunu açıkladı. Raporun yayınlan-masının ardından Türkiye, AB’den ilişkilerde yapıcı ve dengeli bir yaklaşım sergilemesini beklediğini tekrarladı.



