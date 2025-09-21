Hafızalara kazındı

Türk halk müziği ve Anadolu rock tarzlarında yaptığı eserlerle dünya çapında tanınan ünlü sanatçı Selda Bağcan, Girne Amfi Tiyatro’da konser verdi. Yoğun katılımın olduğu konserde şarkılar birlikte söylendi. Bağcan, “Gesi bağları”, “Adaletin bu mu dünya” ,”Çemberimde gül oya” gibi, dillerden düşmeyen eserlerini izleyicilerle birlikte seslendirdi. Konser boyunca hem duygusal hem de coşkulu anlar yaşandı. Seyirciler, sanatçının klasikleşmiş şarkılarına eşlik ederek yoğun bir ilgi gösterdi.

İzleyiciler, performans sırasında hem alkışlarıyla hem de şarkılara eşlik ederek Bağcan’a destek verdi.



Güncelleme Tarihi: 21 Eylül 2025, 10:42