Yargı ülkesiyiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AİHM'in Selahattin Demirtaş kararına ilişkin "Bu ülke yargı ülkesidir. Yargı ne derse ona uyarız." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu.

Erdoğan, çıkışta gazetecilerin sorularını yanıtlarken Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin (AİHM) kesin-leşen Selahattin Demirtaş kararına ilişkin konuştu.

“Bu ülke yargı ülkesidir." diyen Erdoğan, "Yargı ne derse ona uyarız.” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, grup toplantısında yaptığı konuşmada Türkiye'nin bir başka ülkenin topra-ğında, egemenliğinde, yeraltı ve yerüstü kaynaklarında asla gözü olmadığını vurgulayıp "Komşularımız başta, tüm dost ülkelerin egemenlik haklarına saygılıyız." dedi.

"Süreçte yeni kavşaktayız"

DEM Parti İmralı Heyeti ile yaptığı görüşmeyi hatırlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Çok yapıcı bir gö-rüşme gerçekleştirdik. Terörsüz Türkiye hedefine giden yolda yeni bir kavşağa ulaştığımız görülüyor. Herkesin elini taşın altına koyması, destek vermesi, en fazla katkıyı sunmaya odaklanması gerekiyor. Cumhur İttifakı olarak zaten üzerimize düşeni yapıyoruz, yapmaya devam edeceğiz. Terörsüz Türkiye menziline doğru yürüyoruz, süreci kundaklamaya dönük girişimlere prim vermiyoruz. Terörsüz Türki-ye; ayağındaki paslı zincirleri kıran muktedir, huzur içinde yaşayan mutlu Türkiye'dir, muazzam bir kardeşlik ve kucaklaşma sahnesi olacak muzaffer ve muteber Türkiye'nin nişanesidir.” ifadelerini kul-landı.

Terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda Meclis'te kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nu hatırlatan Erdoğan, “Meclis'teki komisyon önemli bir boşluğu doldurdu. İlgili tüm ta-raflar dinlenmeli. Özgüvenle süreci sonlandıracağız.” diye konuştu.

Erdoğan'dan Bahçeli’ye teşekkür

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye de teşekkür eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Dünkü değerlendirmelerle başta FETÖ'cü alçaklar olmak üzere, müfsit zihniyetin oyunlarını deşifre eden Sayın Bahçeli'ye teşekkür ediyorum. Cumhur İttifakı olarak tam bir dayanışma içerisinde hedefimize ulaşacağız. AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak kırmızı çizgimiz; bu ülkenin bekasının her şart altında muhafaza ve müdafaasıdır. Cumhur İttifakı olarak tam bir dayanışma içerisinde hareket ederek önce Terörsüz Türkiye, ardından da Terörsüz Bölge hedefimize ulaşacağız.” dedi.

