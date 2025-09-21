100 bini cebe attı

Lefkoşa’da özel bir hastanede görevli veznedar 30 yaşındaki K.Ö., “müstahdem tarafından sirkat” suçlamasıyla mahkemeye çıkarıldı. Zanlının, bir hastanın ameliyat ücreti olarak ödediği 140 bin TL’nin 100 bin TL’sini tahsil etmiş gibi gösterip kendi tasarrufuna geçirdiği iddia edildi.

Mahkemede olguları aktaran polis, zanlının 2025 yılı Eylül ayı içerisinde Lefkoşa’da özel bir hastanede veznedar olarak görev yaptığı sırada, bir hastanın ameliyat ücreti olan 140 bin TL’nin 100 bin TL’sini kredi kartı üzerinden tahsil edilmiş gibi gösterdiğini söyledi.

Polis, zanlının şirkete kredi kartı ile ödeme yapıldığına dair bilgi verdiğini ancak direktör tarafından yapılan kontrolde meblağın şirket hesabına geçmediğinin tespit edildiğini aktardı. Polis, şikâyet üzerine başlatılan soruşturma kapsamında zanlının 19 Eylül’de tutuklandığını belirtti.

Yapılan soruşturmada paranın nakit olarak alınıp zanlının tasarrufuna geçirildiğinin belirlendiğini kaydeden polis, K.Ö.’nün, “Ben 2,5 -3 yıldır ödenen miktarları nakit olarak alırım ve kredi kartından çekmiş gibi gösteririm. Bu parayı da kendim alırım” şeklinde beyanda bulunduğunu mahkemeye aktardı.

Polis memuru, olayla ilgili alınması gereken ifadeler ve incelenmesi gereken kamera görüntüleri bulunduğunu belirterek zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti. Mahkeme talebi kabul etti.

