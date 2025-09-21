Uçmaya devam

Lefkoşa, Gazimağusa, Girne, Güzelyurt ve İskele’de eş zamanlı asayiş ve trafik denetimleri düzenlendi. Denetimler, bölge polis müdürlükleri tarafından 19 Eylül akşamı 22.00-02.00 saatleri arasında yürütüldü. Denetimler kapsamında 5 bin 781 araç kontrol edildi, suç işlediği tespit edilen bin 171 sürücüye ceza yazıldı, 4’ü sürücü tutuklandı. Ayrıca 89 aracın trafiğe çıkışı yasaklandı.

Lefkoşa’da gece kulüpleri, kahvehaneler, işçi yatı evleri ve halkın yoğun olarak bulunduğu alanlarda yapılan asayiş denetimlerinde herhangi bir olumsuzluk tespit edilmedi. Trafik denetimlerinde bin 524 sürücü kontrol edildi.

Kontrollerde 310 sürücü çeşitli trafik suçlarından rapor edildi. 3 araç trafikten men edildi.

Gazimağusa’da Alkollü içki satışı yapılan yerler, gece kulüpleri, bahis evleri ve halkın yoğun olarak bulunduğu yerlerde asayiş denetimlerinde olumsuzluk görülmedi. Trafik kontrollerinde 977 sürücü kontrol edildi, 292 sürücü hakkında yasal işlem başlatıldı, 3 araç trafikten men edildi ve 1 kişi tutuklandı.

Girne’de eğlence mekanları, kahvehaneler, pansiyonlar ve alkollü içki satışı yapılan yerlerde denetimler yapıldı.

Bir iş yerinin kapama saatlerine uymadığı ve ruhsatsız alkol sattığı tespit edilerek yasal işlem başlatıldı. Trafik denetimlerinde 1310 sürücü kontrol edildi, 215 sürücü 223 trafik suçundan rapor edildi, 30 araç trafikten men edildi, 2 kişi tutuklandı.

Uyuşturucu tespit edildi

Güzelyurt’ta da eğlence mekânları, alkollü içki satışı yapılan yerler, bahis evleri, kahvehaneler ve halkın yoğun olarak bulunduğu alanlarda denetim yapıldı, olumsuzluk tespit edilmedi. Trafik kontrollerinde 550 araç kontrol edildi, 94 sürücü rapor edildi.

İskele’de yine eğlence mekanları, kahvehaneler ve halkın yoğun olduğu alanlarda asayiş denetimleri yapıldı. Yasal statüsü olmayan bir kişi ve tasarrufunda hintkeneviri türü uyuşturucu bulundurduğu tespit edilen 2 kişi tutuklandı. Trafik denetimlerinde 1430 sürücü kontrol edildi, 260 sürücü çeşitli trafik suçlarından rapor edildi, 53 araç trafikten men edildi ve bir sürücü tutuklandı.

Beş ilçedeki trafik suçu bilançosu

Süratli araç kullanmak: 452

Seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak: 69

Trafik levha ve uyarıcılarına uymamak: 51

Sigortasız araç kullanmak: 32

(T) İşletme izinsiz araç kullanmak :32

Muayenesiz araç kullanmak: 39

Sürüş esnasında cep telefonu kullanmak :30

Emniyet kemeri takmadan araç kullanmak :29

Alkollü içki tesiri altında araç kullanmak :25

Diğer trafik suçları : 420