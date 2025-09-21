Suna ERDEN

Lefkoşa Polis Müdürlüğü’ne bağlı Cürümleri Önleme Şube Amirliği ekiplerinin Demirhan’da düzenlediği “Hayalet Zırhı Operasyonu”nda cinayet planı açığa çıktı. Operasyonda ele geçirilen tabanca, şarjör ve mermilerle birlikte tutuklanan 34 yaşındaki O.G.’nin KKTC’ye bir iş insanını vurmak amacıyla geldiği açıklandı. Lefkoşa’da faaliyet gösteren bir galericiyi hedef alan ancak ihbar üzerine amacına ulaşamadan yakalanan zanlı dün sabah mahkemeye çıkarıldı.

Zanlı hakkında 3 gün ek tutukluluk kararı verilirken, duruşmada polise itiraflarda bulunduğunu söyledi.

İhbar ele verdi

Mahkemede detayları aktaran polis, 19 Eylül 2025 tarihinde saat 10.40 sıralarında Demirhan’da Cürümleri Önleme Şubesi ekiplerinin aldığı ihbar doğrultusunda harekete geçildiğini söyledi.

Polis, ihbar üzerine tespit edilerek tutuklanan zanlının üzerinde yapılan sırt çantası içerisinde bir adet Beretta marka 7.65 mm çapında tabanca ile içerisinde takılı 7.65 mm çapında 7 adet canlı merminin bulunarak emare alındığını aktardı.

Polis, zanlının Lefkoşa Adli Şube Amirliği’ne götürülerek sorgulandığını, ifadesinde İstanbul’dan KKTC’ye bir iş insanını vurmak amacıyla geldiğini itiraf ettiğini dile getirdi. Polis memuru, ayrıca, zanlının tabancanın bulunduğu yerin konumu ile saklandığı yerin fotoğrafının kendisine gönderildiğini, bu konumu takip ederek silahı temin ettiğini anlattığını açıkladı.

Tabancanın herhangi bir suça karışıp karışmadığının belirlenmesi amacıyla Polis Genel Müdürlüğü Kriminalistik Şube Amirliği’ne incelemeye gönderildiğini belirten polis, olayın kamuoyunda infial yaratan ciddi bir mesele olduğunu kaydetti. Polis, soruşturmanın yeni başladığını, alınacak ifadeler, incelenecek kamera görüntüleri ve yeni tespitlerle birlikte ilave tutuklamaların olabileceğini ifade etti.

Polis memuru, soruşturma amaçlı zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkemede söz alan zanlı ise, “Polise her şeyi anlattım” dedi.

Mahkeme, hakkında “kanunsuz ateşli silah ve patlayıcı madde taşıma ve tasarruf” suçlarından soruşturma yürütülen zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.

Bu arada zanlı O.G.’nin yakalanmasıyla 2025’in ilk 9 ayında ülkeye cinayet için gönderilen tetikçi sayısı 7’ye çıktı.