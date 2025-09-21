Barışa katkı

Kıbrıs’ta iki toplumdan kadınların katılımıyla ara bölgede Eylül ayı boyunca fidan ve tohum ekimleri gerçekleştirileceği bildirildi.

Haravgi gazetesi; “Cyprus Women Environmental Peacemakers (CWEP)” isimli AB finansmanlı girişimin, KKTC ve Güney Kıbrıs’tan kadınların katılımıyla çevreye ilişkin etkinlikler başlattıklarını yazdılar.

Gazete; girişimin ilk olarak Pile’deki BM Binası bahçesine tek bir zeytin ağacı dikerek faaliyetlerine başladığını ardından Ledra Palace’ta basın açıklaması yapıldığını belirterek Rum “Sinema ve Televizyondaki Kadınlar Derneği” Başkanı Petra Terzi ile Lefke Çevre ve Tanıtma Derneği Başkanı Münevver Ebedi’nin konuşmalarına yer verdi.

Habere göre Terzi yaptığı konuşmada; “ara bölgeyi herkes için ortak ve canlı bir alana çeviriyoruz” ifadesini kullanırken, Ebedi ise yaptığı konuşmada; “bu tür faaliyetlerin sadece sembolik anlamı taşımadıklarını barışa giden basit adımlar olduklarını” belirtti.

Gazete, 22-23 Eylül tarihlerinde ise Ledra Palace’da, akademisyenlerin, aktivistlerin ve bazı iki toplumu teknik komitelerin üyelerinin katılacakları bir seminer düzenleneceğini aktardı.

