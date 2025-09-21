25 bini aşkın müşterisi var

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde 1989 yılından bu yana hizmet veren AXA, 25 bini aşkın aktif müş-teri ve yaklaşık 40 bin poliçesi ile adanın önde gelen sigorta şirketlerinden biri olarak faaliyet gösteri-yor. Şirketin pazar payı yüzde 10 seviyesinde bulunuyor.

AXA KKTC, 2024 yılını hayat dışı branşlarda yüzde 88 büyüme ve 443 milyon TL prim üretimi ile ta-mamladı. Şirketin net kârı 58,9 milyon TL olarak kaydedildi. Özellikle kasko ve sağlık sigortalarında artan talep doğrultusunda dijital teklif sistemleri, dijital hasar takibi ve genişletilmiş sağlık ağları uygu-lamalarıyla müşteri memnuniyeti artırıldı. Bireysel segmentte kasko ve yangın sigortalarında yaygın acente ağı ile öne çıkıyor.

AXA Türkiye CEO’su Yavuz Ölken, KKTC’deki operasyonların stratejik bir büyüme alanı olduğunu belir-terek, yatırımların dijitalleşme odağında yürütüldüğünü söyledi. Ölken, global deneyimin yerel ihtiyaç-larla birleştirilerek müşterilere geleceği güvence altına alan bir sigortacılık anlayışı sunmayı hedefledik-lerini ifade etti.

AXA KKTC Uluslararası İş Geliştirme ve Yeşil Yatırımlar Direktörü Seda Bora Arkan ise şirketin dijital teknolojiyi etkin kullanan sigorta şirketlerinden biri olduğunu vurguladı. Arkan, 2024 yılında hem fi-nansal sonuçlarda hem de müşteri memnuniyetinde önemli bir büyüme kaydedildiğini belirterek, kullanıcı dostu teklif sistemleri ve genişleyen acente ağı ile sigortayı KKTC’de daha ulaşılabilir hâle ge-tirdiklerini ifade etti.

Şirket, KKTC’de dijitalleşme, sürdürülebilirlik ve insan odaklı hizmet anlayışını merkeze alarak sigortacı-lık sektöründe dönüşüme öncülük ediyor ve ekonomik güvenliğe katkı sağlıyor.

