‘Devletimiz vardır’

Cumhurbaşkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Ersin Tatar, Başbakan Ünal Üstel ile birlikte Hataylı iş insanlarıyla bir araya geldi. Tatar, yaptığı konuşmada Kıbrıs Türk halkının geleceğini güvence altına alacak tek yolun egemen eşitlik temelinde iki devletli çözüm olduğunu vurguladı. Tatar, “Kıbrıs Türkü’nün kendi devleti vardır. Federasyon defteri kapanmıştır”dedi.

Ersin Tatar Seçim Ofisi’nden yapılan açıklamaya göre, görüşmede iş dünyasının temsilcileri, bazı kişi ve grupların Hataylılar adına yaptığı tekil açıklamaların gerçeği yansıtmadığını belirterek, Hataylıların iradesinin tek bir kişi veya görüşle sınırlanamayacağını ifade etti.

Hataylı iş insanları, toplantıda yaklaşık 30 bin Hataylı hemşerilerini temsil ettiklerini belirterek, tekil açıklamaların tüm topluluğu kapsamadığını açıkladı. Bu çerçevede, 19 Ekim’de yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçiminde Ersin Tatar’ı destekleme kararı aldıklarını kamuoyuna duyurdu. İş dünyasının bu desteği, Tatar tarafından büyük bir memnuniyetle karşılandı.

Tek yol egemen eşitlik

Tatar, Kıbrıs Türk halkının geleceğini güvence altına alacak tek yolun egemen eşitlik temelinde iki devletli çözüm olduğunu vurguladı. Konuşmasında, “Kıbrıs Türkü’nün kendi devleti vardır. Federasyon defteri kapanmıştır. Yeni siyasetle oyunları bozduk. Egemen eşitliğe dayalı iki devletli çözüm tek gerçektir. Türkiye Cumhuriyeti ile tam uyum içinde yolumuza devam ediyoruz. Kıbrıs Türk halkı asırlardır bu topraklarda vardır ve adanın asli unsurudur” ifadelerini kullandı.

Tatar, iş dünyasının desteğinin ülke siyaseti açısından büyük önem taşıdığını belirtti. Bu desteğin, Kıbrıs Türk halkını ve Türk dünyasını geleceğe taşıyacak vizyonunu daha da güçlendirdiğini kaydetti. Tatar, ülkenin ekonomik ve siyasi istikrarının sağlanması, genç nesillerin geleceğinin güvence altına alınması ve Kıbrıs Türk halkının egemenliğinin korunması için iş insanlarının desteğinin kritik öneme sahip olduğunu ifade etti.

Esnafla bir araya geldi

Bu arada Tatar, Lefkoşa Sanayi Bölgesini ziyaret etti.

Tatar, Ziyarette esnafla bir araya gelerek sohbet etti. Tatar, halkın ülkenin geleceği, çocukların istikbali ve müreffeh yarınlar için en doğru kararı vermeye hazır olduğunu belirtti. Halkına inandığını ve güvendiğini ifade etti.

