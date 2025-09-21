86 milyon yanımızda

Başbakanı Ünal Üstel, İstanbul'da gerçekleştirilen "Kuzey Kıbrıs'ta Yatırım Avantajları" etkinliğinde iş insanlarını KKTC’de yatırım yapmaya çağırdı.

Üstel,"Bizim insanımız kalkınmasın diye hep baskı yapıyorlar. Biz hepsini göğüslüyoruz çünkü karşı-mızda 86 milyon gibi bir nüfusa sahip güçlü Türkiye Cumhuriyeti var”dedi.

Üstel, Türkiye ile ilişkilerinin üst seviyede ve kardeşlik bağı içerisinde olduğunu dile getirerek, "Türkiye

Cumhuriyeti ağladığı zaman biz de ağlıyoruz. Türkiye Cumhuriyeti'nin sevinci bizim sevincimiz." ifade-sini kullandı.

Kıbrıs Türkünün ekonomik, sosyal ve diğer alanlarda iyi noktaya geldiğini belirten Üstel, Kıbrıs Ada-sı'nın bir turizm adası olduğunu anımsattı.

Üstel, bu adada ulaşımın önemine dikkati çekerek, "İki deniz limanımız var. Bir de Ercan Havalimanı. Oralardan gelen yolcularımız adayla buluşuyor. Bizim adamızda 10 ay sıcak var. Bu doğrultuda yeşil ile mavinin buluştuğu güzel atmosferi var. İş insanlarımız ve turizmcilerimiz, KKTC'ye yaptığı yatırımlarla adamızın ekonomisini kalkındırıyor. Diğer şirketler yaptıkları inşaatlarla hem Türkiye Cumhuriyeti'ne hem de üçüncü dünyaya açılarak Kıbrıs ekonomisine büyük katma değer katıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Her türlü zulmü, baskıyı yapıyorlar

KKTC ekonomisinin her geçen gün ilerlediğini, ekonomik özgürlüklerine kavuşarak çağdaş dünyayı yakaladıklarını kaydeden Üstel, KKTC'nin eğitim ve üniversiteler adası olduğunu söyledi.

Üstel, iki lokomotif sektörün yanında üçüncü lokomotifin de inşaat olduğuna işaret ederek, "İnşaat sektörümüzü çökertmek için her türlü zulmü, baskıyı yapıyorlar. Bütün bunları yapmalarına rağmen bizim insanımız kendi çabalarıyla gerek Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşayan insanlarımıza gerekse üçün-cü ülkelerde yaşayan insanlarımıza adamızın güzelliklerini anlatarak hepsini KKTC'ye çekiyor." şeklinde konuştu.

Ercan Havalimanı'nın ambargoya maruz kaldığı için uluslararası şirketlere kapalı olduğuna ve turizmle-rini baltalamak için Rum tarafının üçüncü ülkeden gelen turistlere yönelik çeşitli uygulamaları devreye aldığına değinen Üstel, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bizim insanımız kalkınmasın diye hep baskı yapıyorlar. Biz hepsini göğüslüyoruz çünkü karşımızda 86 milyon gibi bir nüfusa sahip güçlü Türkiye Cumhuriyeti var. Sizler gibi değerli iş insanları var. Sizlerin büyük destekleriyle biz her geçen gün daha da ileriye gideceğiz. Bizim isteğimiz şu: En azından tatil yapacağınız zaman KKTC'yi birinci tercih edin. Konut alacaksanız ülkemizi tercih edin. Yapacağınız kat-kı, KKTC ekonomisine büyük katma değer katacaktır. Bizim iş insanlarımıza büyük moral ve motivas-yon olacaktır."

Güncelleme Tarihi: 21 Eylül 2025, 10:44