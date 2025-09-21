Adil ve şeffaf olacak

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Tufan Erhürman, Alevi Kültür Merkezi Girne Şubesi’ni ve Erenköy Mücahitler Derneği’ni ziyaret etti.

Ziyaretlerinde Cumhurbaşkanı adayı Erhürman’a, Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul, CTP Girne İlçe Başkanı ve Milletvekili Ongun Talat ile bazı milletvekilleri eşlik etti.

Alevi Kültür Merkezi ziyaretinde, Girne Şube Başkanı Ethem Gül hazır bulundu.

Tufan Erhürman’ın Erenköy Mücahitler Derneği ziyaretinde ise Dernek Başkanı Ahmet Yıldırım hazır bulundu.

Diplomasi ve diyalog her düzeyde sürdürülecek

Ziyaretlerde söz alan Cumhurbaşkanı adayı Tufan Erhürman, “Adil, şeffaf, dürüst, liyakatli, denetle-nen, hantal olmayan, insanların günlük yaşamını zorlaştıran değil, kolaylaştıran bir kamu yönetimi için çalışacağımıza söz veriyoruz” dedi.

Cumhurbaşkanlığının tüm Anayasal görevlerini ciddiyetle yerine getireceklerini kaydeden Erhürman, “Hukuka bağlılık, liyakat kamu düzeninin esası olacaktır” ifadelerini kullandı.

“Bu ülkenin en değerli makamlarından biri olan Cumhurbaşkanlığı makamının itibarsızlaştırılmasına asla izin vermeyeceğiz” diyen Erhürman, Kıbrıs Türk halkının hakları için masada olacaklarını söyledi.

Tufan Erhürman, “Gittiğimiz her yerde aynı şeyi duyuyoruz. İnsanlarımız bize; ‘Biz bunca yıldır verdi-ğimiz var oluş mücadelesini, bunları yaşayalım diye mi verdik?’ diye soruyorlar” dedi.

Diplomasi ve diyaloğun her düzeyde, aralıksız biçimde sürdürüleceğini belirten Erhürman, kavga ede-rek, küserek, darılarak dünyadan uzaklaşmayacak, konuşarak, diyalog kurarak, bıkmadan, usanma-dan anlatarak, Kıbrıs Türk halkının haklarını alacaklarını söyledi.

