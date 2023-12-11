Yolcu sayısı bir milyon 520 bini aştı

Raif DOĞRU

Kuzey Kıbrıs’a bu yılın ilk 10 ayında kara ve deniz limanlarından gelen yolcu sayısı, bir önceki yılın aynı dönemine oranla yüzde 33 oranında artış göstererek bir milyon 520 bin 604 oldu. Geçtiğimiz yılın Ocak-Ekim döneminde bu sayı bir milyon 141 bin 237 olarak açıklanmıştı.

Bu yıl içinde adaya gelen yolcuların bir milyon 229 bini Türk vatandaşı. Diğerlerini yabancılar oluşturuyor. Yabancılar arasında ilk sırada 44 bin ile Rus vatandaşları yer alıyor. Bunu 35 bin 764 ile İran, 25 bin 683 ile Alman, 21 bin 221 ile İngiliz, 14 bin 416 ile Kazakistan, 8 bin 309 ile Ukrayna, 7 bin 768 ile Pakistan, 4 bin 783 ile Nijerya, 2 bin 952 ile Kırgızistan, bin 438 ile İsrail vatandaşları izliyor.

Son zamanlarda yayılan haberlerde KKTC’nin, İsrail akınına uğradığı iddia edilmekle birlikte Turizm Bakanlığı tarafından açıklanan istatistiklerde bunun gerçek olmadığı ortaya çıkıyor.

Neydi, ne oldu?

Geçtiğimiz yılın aynı döneminde adaya gelen Rus vatandaşlarının sayısı 26 bin iken rakamın bu yıl 44 bine yükselmesi dikkat çekiyor…

Aynı şekilde geçtiğimiz yılın ilk 10 ayında ülkeye gelen İranlıların sayısı 27 bin iken bu yıl 35 binin üzerine çıkmış durumda…

İngiliz ve Alman turistlerin sayısında çok az bir artış olmakla birlikte, Nijeryalıların sayısında ciddi azalmanın olduğu görülüyor. Geçtiğimiz yılın ilk 10 ayında adaya gelen Nijeryalı sayısı 12 bin 267 iken bu yılın aynı döneminde sayıları 4 bin 783’e geriledi.

İsrail vatandaşları ise bin 151 den bin 438’e yükseldi…