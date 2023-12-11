Adaya bin asker daha

Fileleftheros gazetesi, İngiltere Savunma Bakanı Grant Shapps’ın, Rum Dışişleri Bakanı Konstantinos Kombos’la Larnaka’dan Gazze’ye denizden insanî yardım koridoru konusunu görüştüğünü yazdı.

Gazete Shapps-Kombos görüşmesinden İngiltere’nin, insanî yardımın Larnaka’dan Gazze’ye götürülmesinde başrolü üstlenerek meseleyi tamamen kendi üzerine aldığı sonucunun çıktığına işaret etti. İlk parti insanî yardımın 29 Kasım’da Güney Kıbrıs’a ulaştığını ve Larnaka’da depolandığını yazan gazete Rum yönetiminin ilk başta gönderen ülkeyi açıklamak istemediğini ancak bir hafta sonra, yardımları gönderen ülkenin İngiltere olduğunun öğrenildiğini yazdı.

Haberde bunun, İngiltere’nin “yardımlar Güney Kıbrıs’ta olsun ve uygun şartlar oluştuğu anda Gazze’ye götürülsün” şeklindeki projesinin bir parçası olduğu, İngilizlerin yardımları Gazze’ye indirmeye uygun gemilere sahip olması nedeniyle Rum yönetiminin insanî yardım koridoru inisiyatifinin mantığının da tam olarak bu olduğu kaydedildi.

Gazete İngiltere Savunma Bakanı Shapps’ın Güney Kıbrıs’a da uğradığı Orta Doğu ziyaretinin ana hedefinin tarafları, yardımları süratle ulaştırmaya ikna etmek ve İsrail ve Filistin ile seçenekleri görüşmek olduğunu yazdı ve İngiltere’nin, yardımların sevk çabasına yardımcı olmak üzere Ağrotur üssüne bin asker daha gönderdiğini kaydetti.