banner564
banner556

Adaya bin asker daha

İngiltere Savunma Bakanı’nın, Rum Dışişleri Bakanı ile Larnaka Havaalanında görüştüğü açıklandı

banner611
Adaya bin asker daha
banner598
banner616

  Fileleftheros gazetesi, İngiltere Savunma Bakanı Grant Shapps’ın, Rum Dışişleri Bakanı Konstantinos Kombos’la Larnaka’dan Gazze’ye denizden insanî yardım koridoru konusunu görüştüğünü yazdı.

   Gazete Shapps-Kombos görüşmesinden İngiltere’nin, insanî yardımın Larnaka’dan Gazze’ye götürülmesinde başrolü üstlenerek meseleyi tamamen kendi üzerine aldığı sonucunun çıktığına işaret etti. İlk parti insanî yardımın 29 Kasım’da Güney Kıbrıs’a ulaştığını ve Larnaka’da depolandığını yazan gazete Rum yönetiminin ilk başta gönderen ülkeyi açıklamak istemediğini ancak bir hafta sonra, yardımları gönderen ülkenin İngiltere olduğunun öğrenildiğini yazdı.
   Haberde bunun, İngiltere’nin “yardımlar Güney Kıbrıs’ta olsun ve uygun şartlar oluştuğu anda Gazze’ye götürülsün” şeklindeki projesinin bir parçası olduğu, İngilizlerin yardımları Gazze’ye indirmeye uygun gemilere sahip olması nedeniyle Rum yönetiminin insanî yardım koridoru inisiyatifinin mantığının da tam olarak bu olduğu kaydedildi.
    Gazete İngiltere Savunma Bakanı Shapps’ın Güney Kıbrıs’a da uğradığı Orta Doğu ziyaretinin ana hedefinin tarafları, yardımları süratle ulaştırmaya ikna etmek ve İsrail ve Filistin ile seçenekleri görüşmek olduğunu yazdı ve İngiltere’nin, yardımların sevk çabasına yardımcı olmak üzere Ağrotur üssüne bin  asker daha gönderdiğini kaydetti. 

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Yolcu sayısı bir milyon 520 bini aştı
Yolcu sayısı bir milyon 520 bini aştı
  1. KIBRIS

banner582

banner608

banner581

banner474