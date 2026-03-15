Paneller koptu ağaçlar devrildi

Kıbrıs adasının her iki kesiminde şiddetli rüzgar ve sağanak yağış hayatı olumsuz etkiliyor. KKTC’de fırtına ve kuvvetli yağış nedeniyle yolların görüş mesafesi zaman zaman azaldı, elektrik telleri zarar gördü. Güney Kıbrıs’ın Limassol bölgesinde de rüzgar nedeniyle fotovoltaik paneller koptu, ağaçlar araçların üzerine devrildi ve itfaiye ekipleri seferber oldu.

Teller yangına neden oldu

Kuzeyde olumsuz hava koşulları özellikle Tepebaşı, Lefke ve Dikmen bölgelerinde etkili oldu. Elektrik tellerinin rüzgâr nedeniyle birbirine temas etmesi sonucu Tepebaşı’nda yangın çıktı. Kısa sürede fark edilen yangın büyümeden söndürüldü.

Lefkoşa–Güzelyurt Anayolu üzerinde görüş mesafesi azaldı. Boğaz bölgesinde rüzgarın etkisiyle trafik ışıkları sallandı; Boğaz Karakolu ekipleri müdahale etti ve Karayolları Dairesi bilgilendirildi.

Gazimağusa Dr. Fazıl Küçük Stadı’nda şiddetli fırtına nedeniyle misafir takım yedek kulübesi, BRT’nin canlı yayın aracının üzerine uçtu, araçta hasar oluştu ancak sahada bulunanlar etkilenmedi.

KKTC Meteoroloji Dairesi, bugün saat 14.00’e kadar rüzgarın yön değiştirerek 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esmesini beklediklerini açıkladı. Rüzgarın kuzey ve doğu, güney ve batı yönlerinden esmesi öngörülüyor. Ayrıca, aynı süre zarfında sağanak ve gök gürültülü sağanağın yer yer kuvvetli olacağı bildirildi. Yetkililer ve vatandaşlar, sel, taşkın, yıldırım, dolu ve kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olmaları konusunda uyarıldı.

Güneyde daha fazla hasar oluştu

Güney Kıbrıs’ın Limassol bölgesinde ise şiddetli rüzgar ciddi hasara yol açtı. Fotovoltaik paneller koparken, ağaçlar araçların üzerine devrildi. Pentakomo’da bir evin çatısından güneş panelleri koptu, Limassol’da araçların üzerine devrilen ağaçlarla ilgili 5 olay kaydedildi. İtfaiye ekipleri olay yerine intikal ederek müdahale etti.

Güneyde hava durumu önümüzdeki günlerde parçalı bulutlu olacak, öğleden sonra yer yer fırtına ve yağmur görülebilecek. Troodos’un yüksek zirvelerinde karla karışık yağmur veya kar yağışı ihtimali bulunuyor. Hava salı gününe kadar mevsim normallerinin biraz üzerinde seyredecek.





Güncelleme Tarihi: 15 Mart 2026, 01:09