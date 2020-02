Şimdi tam zamanı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Teknopark İstanbul 2. Etap Açılış törenine katıldı.

Erdoğan, "Buradan tüm iş dünyamıza sesleniyorum ki zaman yatırım zamanıdır. Hükümet olarak yatırım AR-GE istihdam desteği veriyoruz. Faizler düşmüş vaziyette. Şimdi üreticinin ciddi anlamda yatırım zamanıdır" açıklamasını yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Ülkemize 18 yılda yollar, köprüler, havalimanları gibi dev eserler yanında bilimi, teknolojiyi ve inovasyonu destekleyecek bu tür merkezler kazandırdık.

Sadece bu iklimi ve altyapıyı oluşturmakla kalmadık, sürekli geliştirdik, olgunlaştırdık, hayatta kalması ve sürdürülebilirliği için her türlü desteği verdik" dedi.

Erdoğan, Teknopark İstanbul 2. Etap Açılış Töreni'nde, Türk-Japon Bilim ve Teknoloji Üniversitesinin Teknopark'ın hemen yanında kurulmasını isabetli bulduğunu ifade ederek, havalimanı bölgesinde kurulan fuar ve kongre merkezi ile millet bahçesinin de Teknopark'a önemli katkılar sunacağını dile getirdi.

Finansman maliyetlerinin düşmesiyle yatırım ikliminin, yeniden canlanmaya başladığını dile getiren Erdoğan, şunları kaydetti:

"Otomobilden konuta kadar her sektörde bunun işaretlerini görüyoruz. Ekonomiye güven artıyor. Üretim cephesinden rekorlar gelmeye başladı. Sanayi üretimimiz 21 ay sonra yüzde 8,6'lık bir artışla rekora imza attı. İmalat sanayinde siparişler artıyor. İç talep güçleniyor. Buradan tüm iş dünyamıza seslenerek diyorum ki, zaman, yatırım zamanıdır. Yatırım olacak ki üretim olsun ve istihdam artsın. Hükümet olarak yatırım desteği veriyoruz, üretim desteği veriyoruz, Ar-Ge desteği veriyoruz, istihdam destekleri veriyoruz ve faizler ciddi manada tek haneli rakama düşmüş vaziyette. Öyleyse şimdi girişimcinin artık yatırım zamanıdır. Yatırım istihdamı getirecektir. İstihdam üretimi ve ardından da rekabeti getirecektir. Yani üzerimize düşen her şeyi biz yapıyoruz. Girişimci de üzerine düşeni yapsın. Sonra geç kalırsınız."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yatırım için gereken öngörülebilirliği sağlayacak tüm makro politikaları şeffaf bir biçimde uyguladıklarını belirterek, eksik olan ne varsa el birliği ile üzerine gideceklerini, Türkiye'yi en kısa sürece 2023 hedefleriyle buluşturacaklarını söyledi.

En büyük hayallerinin gençlere 2053 ve 2071 vizyonlarını hayata geçirebilecekleri güçlü bir Türkiye bırakmak olduğunu ifade eden Erdoğan, "Birliğimize, beraberliğimize, kardeşliğimize, ülkemize ve milletimize olan inancımıza sıkı sıkıya sahip çıktığımız sürece, bu hayalimizi gerçeğe dönüştürmemize kimse mani olamaz." dedi.