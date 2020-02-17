‘Seçimden önce  doğru değil’

Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Tufan Erhürman, Kapalı Maraş konusunda bilimsel bir toplantı düzenlenecekse, bunun Cumhurbaşkanlığı seçimlerinden kısa bir süre önce gerçekleştirilmesinin doğru olmadığını savundu.

Erhürman, sosyal medya hesabından Kapalı Maraş toplantısına ilişkin açıklama yaptı.

Erhürman, Cumhurbaşkanlığı makamını yakından ilgilendiren Kapalı Maraş konusunda bilimsel bir toplantı düzenlenecekse, bunun Cumhurbaşkanlığı seçimlerinden kısa bir süre önce gerçekleştirilmesinin doğru olmadığını savundu.

Erhürman, toplantının bilimsel olması için bunun öncülüğünü bilim insanlarının, özellikle de üniversitelerin yapması gerektiğine dikkat çekti.

Toplantıya siyasi çağırılacaksa, siyasi yelpazedeki tüm renklerin orada bulunmasına özen gösterilmesi gerektiğini ifade eden Erhürman, tüm bunları toplantının yöntemine dair ciddi sorunlar olarak nitelendirdi.

Tufan Erhürman Kıbrıs Türk halkının gailesinin belirsizlikten uzaklaşarak öngörülebilirliğe, ülkede ve bölgede kalıcı barışa ve istikrara ulaşmak, uluslararası toplumla ve uluslararası hukukla buluşma olduğunu belirtti. Erhürman, Kapalı Maraş dahil ilgili tüm konularda uluslararası hukukla çelişmeyecek çözüm formülleri üzerinde çalıştıklarını kaydetti.

“Hedefimiz, Kıbrıs Türk halkının varlığını, kültürünü, kimliğini, tam bir özgüven içinde ve güçlü biçimde geleceğe taşımaktır” diyen Erhürman, “Bunun için de bizi uluslararası toplumdan, uluslararası hukuktan ve meşru zeminden uzaklaştıracak hamlelere değil, bunlara her gün biraz daha yaklaştıracak adımlara ihtiyacımız vardır” ifadelerini kullandı.

İstanbul’da temaslarda bulunacak

Bu arada CTP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Tufan Erhürman, bir dizi temasta bulunmak üzere bugün İstanbul'a giriyor.

CTP’den verilen bilgiye göre, Erhürman, Kıbrıs ve Doğu Akdeniz gündemiyle Türkiye ve Avrupa medyasından bir grup gazeteciyle bir araya gelecek.

Tufan Erhürman, bugün öğleden sonra Beykent Üniversitesi’nde “Kıbrıs'ta Yeni Dönem” başlıklı bir konferans verecek. Erhürman, akşam saatlerinde ise İstanbul'daki Kıbrıslı Türklerle buluşacak.