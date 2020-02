Eylem hazırlığı var

Sonuç CEVİZCİ

Güzelyurt’a bağlı Güneşköy, hem köy içerisinde, hem de bölgesel olarak birçok sorun yaşıyor. En büyük geçim kaynakları olan hayvancılıkla ilgili bin bir sıkıntı yaşayan bölge halkı, kilosu 30 liraya sattıkları canlı hayvanların kesilerek market ve kasaplarda fahiş fiyata satıldığını belirtiyor. İmalatçılara 2,5 liraya verdikleri sütün de marketlerde 7-8 liraya satıldığını ifade eden bölge sakinleri, hayvancının değil tüccarların kazandığını ifade ediyor.

Sorunların çözümsüz kalmasından siyasileri suçlayan ve duyarsız oldukları belirten bölge halkı, çevre köylerle birlikte eylem planladıklarını ifade etti.

Diyalog TV’de Halk Meclisi programına konuk olan Güneşköy Muhtarı, bölge halkı ve çevre köy sakinleri yaşanan sorulara değindi.

Bölge halkı şunları ifade etti:

Ne dediler…?

Akay Darbaz (Güneşköy Muhtarı):

Seçtiğimiz kişilerde hatalar yapıyoruz. Kaliteli, sağlam, iş yapan insanlar seçseydik bugün yeni projeler üretiyor olurduk. Bir adım ilerleyemedik. Bazı yollarımızdaki sorunlar birçoğunu çözemedik. Köyde ağıl sorunları var. Arkadaşlarımıza köy dışında yer vermek için uğraşıyoruz. Bazılarına yer verdik ancak mandırasından çıkmadı. Aydınlatma sorunu var. KIB-TEK’in üstelendiği söylendi ancak olmuyor. Muhtarlar Birliği adı altında bir birlik kurduk. Bir karar aldık, bağımsız muhtarlar olarak seçildik ama artık bağımsız olarak taraf olacağız, insanların çıkarı için çalışan insanların yanında olacağız. İleride düzelmeyen şeylere karşı eylemler yapacağız.

Uğur Dereliköylü (Akçay Muhtarı)

En büyük sıkıntımız hayvanlar. Bölgeden çıkarmaya çalışıyoruz tam bitireceğiz hükümet düşüyor. Yeni hükümet kuruluyor her şey sil baştan oluyor. Süreç ve gidişatlar çok ağır. Çözülmesi kolay sorunlar çözülemiyor. Bütün köylerde acil önlem alınması gerekiyor. Mağdur ederek değil, yer göstererek. Çöp toplama etkinliği yaptık. Mühendisler, doktorlar, öğretmenler vardı. Neden böyle okumuş gençler yer almıyor Mecliste, 40 yıldır aynı kişiler. Halk bağımsızdır. Kimi beğenirse onu seçerek değiştirmeli.

İsmail Ayyıldız (Mevlevi Muhtarı)

Arzumuz ve isteğimiz köylerimizdeki acil ihtiyaçlar konusunda plan projelerin uzun vadeli yapılmasıdır. Seçim dönemlerinde değil, planlı programlı işler istiyoruz. Hükümetler değiştiği zaman da projelerin devam etmesini istiyoruz.

Mehmet Yazgın:

Köy içerisinde bir mandıra var. Yerleşim içerisindedir. Hayvanların yaşadığı ortamda çamur içerisinde… Gerekli makamlara gittik ama bir türlü üzerine düşülmüyor. Kaymakamlık yer gösterdiğini söylüyor ancak hayvancılar sadece inekleri taşıdı, danaları mandırada kaldı. Bahçede oturamıyoruz kokudan nefes alamıyoruz. İlgililerin bir çözüm üretmesini bekliyoruz.

Hasan Dağcıoğlu:

Seçimler yaklaşıyor diye siyasiler başladı tur atmaya. Gelenlere cevaplarını vereceğiz. Mandıra kokularından büyük sıkıntı yaşıyoruz. Yıkanmış çamaşırlar kokuyor. Yollarda tehlike hat safhada. Bozuk ve çukur olan yollarda yılan gibi kıvrılarak gidiyoruz. Hayat pahalı, etin kilosu 80 TL oldu. Herkes vejetaryen olsun.

Hüseyin Gül:

Derelerden gelen sular denize akıyor… Neden barajlara doldurulmuyor. Su Dairesi ne iş yapıyor. Yaz aylarında kuraklık çekiyoruz, kış zamanı sular boşa akıyor. 2018 yılında küçükbaş hayvancının 6 aylık parası kaynadı, ödenmedi. Tarla icarlarını niye memurlara veriyorlar. Hayvancı ovaya götüremiyor hayvanını, ne yapacağız.

Mehmet Çetereisi:

Bir milletin var olabilmesi için üretim yapması gerekir. Ancak ülkemizde üretim aşağıya doğru gidiyor. Yurt dışından ithal et gelecekmiş. Kasaplar, ülkede yeterince kuzu olmadığını bakanlığa bildirmiş. Et getireceklermiş. Kasaplar Birliği, Hayvancılar birliği ve Tarım Bakanlığı olarak karşılıklı protokol yapma önerisi yaptık. Et fiyatını belirlemeyi önerdik. Kasaptan alınan et parasını hayvancı kazanmıyor. Hayvancıdan 36 TL alıyorlar kuzuyu, iki katına satıyor. Mezbahalarda sadece kuzu ve dana etinde mühür var. Toptan satış yeri yapılmasına sıcak bakıyoruz. Keçi etini 14 liraya alıyorsa 40 liraya yiyecek tüketici. Arpa 1.58 kuruş oldu. Sütün fiyatını kendileri belirliyor. Pastörize sütü 2 liraya veriyoruz, market7 liraya satıyor.

Cemal Darbaz:

Bölgede hayvancılıkla uğraşan kişilerin tek geçim kaynağı yaptıkları iştir. Koyunlar salhanede kesilerek reyonda kuzu diye satılıyor. Koyunun kasapta nasıl kuzu olduğunu sorgulayamayan bir yönetim sistemi var. İnekler tosun, keçiler oğlak diye satılıyor. Koyun eti 30-33 TL arası olması gerekiyor. Halka koyun etini kuzu diye satıyorlar. İmalatçılara 2,5 liraya süt veriyoruz. Bir kilo pastörize süt 8 lira oldu. Sütü alıyorlar içine koydukları kaktı maddesi ile 10 liraya satıyorlar. Hellim 50-60 lira oldu. Hayvancıya 14 kuruş artış diğer ürünlere kat kat. Ülkede süt çok var ama alınmıyor. Ülkemizde 480 ton sütümüz var. Araplara hellim verilsin diye ürünlerimiz ucuzlatılıyor. Devlet depoya suyu 0.25 kuruşa veriyor, hayvancıya 3 TL veriliyor. Kartlı sistemde kullanmadığımız suyu peşin ödüyoruz.

Şinasi Özdeş:

Adam kayırma, tayin, atama ile işler yürümüyor. Bütün üretici kesim, esnaf batma noktasına geldi. Varlıkları belli kişiler yiyor. Meclis gereken şekilde çalışmıyor. Anaysa profesörü bulup halka dağıtacağım bilgilensin. Bu memleketi düşünenlere yol verelim ilerlesinler.

Ali Alioğlu:

Mecliste toplum temsil edilmiyor. Seviyesi düştü. Konuşulması gereken sistem değil, eskiden olan güven ve dostluğun nereye gittiği. Güvensizlikten toplumun mutlu tarafı kaybedildi. Üretim, eğitim yollarda kokuşmuş bir sistem yaratıldı. Yeni bir sistem yapacak olan da sistemi belirleyecek olan da halktır.