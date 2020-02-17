‘Hükümet göreve’

Yeni Karpaz Derneği (YEKAD), 16 yıldır devam eden Karpaz emirnamesinin yol açtığı olumsuzluklara işaret ederek, emirnamenin yerini yeni hazırlanacak Kalkınma ve İmar Planı’nın almasını talep etti.

YEKAD tarafından yapılan açıklamada, emirnamenin yarattığı olumsuzluklar nedeniyle bölgede işsizlik oranının yüzde 30’lara ulaştığı belirtildi.

Açıklamada “Sürdürülebilir bir gelecek için Karpaz Emirnamesi yeni hazırlanacak Kalkınma ve İmar Palanıyla ortadan derhal kaldırılmalıdır” denildi. .

Açıklama şu ifadelerle devam etti:

“Yeni Karpaz Derneği (YEKAD) olarak daha önce de kamuoyu ile defalarca paylaştığımız Karpaz bölgesindeki bölgesel ve toplumsal sorunlar ve sorunların çözümü için hükümetlere öneriler sunmuştuk. Karpaz Emirnamesinin yarattığı olumsuzluklar Karpaz bölgesinde işsizlik oranını yüzde 30’a yükseltmiş ve ülke genelinde en çok işsiz gencin bulunduğu çarpık bir yaşam alanı yaratmıştır. Bu durum her geçen gün bölge ekonomisini ve bölge halkının yaşamını olumsuz etkilemektedir. Karpaz’daki kötü gidişatı değiştirebilmek için, YEKAD olarak hükümete kırsal kalkınma planı uygulanmasını önermekteyiz.

Karpaz bölgesinde sürdürülebilir bir ekonomik sistem yaratabilmek için, tarım, balıkçılık, küçükbaş hayvancılık, küçük sanayi sitesi, tarım-denizcilik-turizm eğitimini de bünyesinde barındıran butik üniversite, eko/agro turizm işletmelerinin içinde olduğu, hükümet ve devlet destekli bir kırsal kalkınma planına ihtiyaç vardır. Önerdiğimiz bu planı uygulayabilmek için, 16 yıldır devam eden Karpaz Emirnamesinin, imar planı ile ortadan kaldırılmasını talep ediyoruz”

Hükümeti göreve çağırdı

YEKAD açıklamasında, “Mağusa, İskele ve Yeniboğaziçi, imar planı çalışmalarında çıkan sorunlar, halen devam eden tartışmalardan da edindiğimiz tecrübe, izlenecek en doğru yolun, imar planını bilimin önderliğinde, Şehir Plancıları Dairesi, KTMMOB/Şehir Plancıları Odası refakatinde, Bölge belediyeleri ile işbirliği yaparak sonuca ulaştırmaktır. Mevcut İmar planı yasası ve ülkesel fizik plan da bu yolu işaret etmektedir” denildi.

YEKAD, kalkınmış ve ekolojik sürdürülebilirliği olan bir Karpaz için İmar Planı’nın şart olduğunun ve artık bekleyecek sabrın kalmadığını da bildirdi ve hükümeti acilen göreve çağırdı.