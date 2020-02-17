İtfaiye kurtardı

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’da dün gece meydana gelen kazada süratli seyreden 69 yaşındaki Burhan Kulaç, direksiyon hâkimiyetini kaydederek, yoldan çıkıp çelik bariyerlere çarptı.

Çarpmanın etkisiyle 50 metre sürüklenen araç hurdaya dönerken, sürücü içeride sıkışıp kaldı.

İtfaiye ekipleri tarafından çıkarılan Kulaç, Gazimağusa Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kulaç’ın bilincinin açık olduğu, hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Araç 50 metre sürüklendi

Polisten alınan bilgiye göre; kaza dün saat 23.00 sıralarında Salamis Çemberi’nde meydana geldi. Yönetimindeki PN 083 plakalı araçla süratli bir şekilde seyreden Kulaç, çembere giriş yaptığı esnada direksiyon hâkimiyetini kaybedip, yoldan çıkıp, çelik bariyerlere çarptı.

Çarpmanın etkisiyle 50 metre sürüklenen araç, takla atıp yol kenarına savruldu.

Sürüklenmenin etkisiyle ezilen ve yan bir şekilde duran araçta sıkışan Kulaç, itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı.

Gazimağusa Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Kulaç’ın bilincinin açık olduğu, hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.