Fransa uçak gönderecek

Kıbrıs sorunu ve enerji konularının ana aktörlerinin, Kıbrıs sorununu enerji konusuna bağlamaya hazırlandıkları ve hamlelerini KKTC Cumhurbaşkanlığı seçiminin hemen ardından yapmalarının beklendiği bildirildi.

Fileleftheros gazetesi haberi “Doğal Gaz Yüksek Bofor… Ankara Gerilime ‘Yapışık’… Fransızlar Baf’a Savaş Uçaklarını Gönderecek” başlığıyla manşetten, “Satranç Tahtasındaki Hareketler Hazır” başlığıyla ise iç sayfasından aktardı.

Gazete, KKTC Cumhurbaşkanı seçiminin hemen ardından çabaların hızlandırılması ve Rum tarafına ağır baskı için zemin hazırlandığını yazdı. Sözde Rum “MEB’inde” faaliyet gösteren ve gerilim düşsün diye anlaşma olmasını arzu eden şirketlerin de bu alana katılması ihtimali bulunduğunu belirten gazete, “çeşitli tarafların, Kıbrıs sorununun enerjiye bağlanması için de bir baskı sahnesi kurmakta olduğu aşikârdır” ifadesini kullandı.

Türkiye’nin Kıbrıs sorunuyla çok da ilgileniyor görünmediğini ancak enerji konuları da eklenirse, görüşmeye hazır olduğu yorumu yapılan haberde, dikkatlerin, bölgede çıkarları olan uluslararası ana aktörlere çevrildiği kaydedildi.

Washington-Ankara ilişkileri

Habere göre, çıkarlarından dolayı ExxonMobil aracılığıyla Güney Kıbrıs ile ilişkileri son dönem değişse bile Washington’un Türkiye’yi terk etmesi söz konusu değil. Güney Kıbrıs ile bölgedeki muhtemel olağanüstü hal durumunda vatandaşlarını tahliye için Amerikan güçlerinin Ada’da varlık göstermesi konusu konuşulmuş olmasına rağmen, ABD’nin, BM Güvenlik Konseyi’nde Barış Gücü ile ilgili görüşmelerde Rum tarafının isteklerine yardımcı olmadığı kaydedildi.

Fransız savaş uçakları

Fransa’nın bölgedeki varlığının, Paris’in gelişmelerde aktif olmak ve daimi varlık göstermek isteğinin işareti addedildiğine dikkat çekilen haberde, Charles De Gaule uçak gemisinin Doğu Akdeniz’e gelmesinin Türkiye’ye mesaj diye düşünüldüğü ve bunun devamının geleceği belirtildi.

Habere göre, Charles De Gaule şubat ayı sonlarında bölgeden ayrılacak ve bunu, bölgedeki Fransız varlığını güçlendirecek başka bir hareket izleyecek. Fransız savaş uçaklarının şu an Baf’taki “Andreas Papandreu Hava Üssü”nde konuşlanması görüşülüyor. Rum yönetimi ile Fransa’nın yakın geçmişte görüştüğü “Güney’deki üslerin kullanımı”nın şimdi hayata geçirileceği anlaşılıyor.