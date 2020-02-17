‘40 milyar dolar harcadık’

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin Ankara İl Kongresi'nde konuştu.

Kılıçdaroğlu, Türkiye'nin Suriyeliler için 40 milyar dolar para harcadığını söyleyerek, "Şimdi İdlib'de sıkıştılar, sağa dönüyorlar olmuyor, sola dönüyorlar olmuyor" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, demokrasisi gelişmemiş hiçbir ülkenin büyüyemediğini belirterek, "Türkiye büyüyecekse, dünyada söz sahibi olacaksa, Türkiye'de barış ve kardeşlik olacaksa, herkes düşüncelerini özgürce ifade edecekse bunun yolu demokrasidir" dedi.

Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen CHP Ankara 37. Olağan İl Kongresinde konuşan Kılıçdaroğlu, CHP'nin milli mücadeleden ve mücadelenin özünden doğan, bugünlere kadar gelen görkemli tarihe sahip bir siyasal parti olduğunu belirtti.

Türkiye'nin temel sorunları bulunduğunu ifade eden Kılıçdaroğlu, birinci sorunun demokrasi, ikincisinin ise eğitim olduğunu bildirdi.

Kılıçdaroğlu, 3 milyon 600 bin Suriyeliye Türkiye'nin 40 milyar dolar para harcadığını belirterek, şöyle konuştu:

"Şimdi İdlib'de sıkıştılar, sağa dönüyorlar olmuyor, sola dönüyorlar olmuyor. Kahramanlık yeri, 'Asacağız, keseceğiz, vuracağız...' Arkadaş, sen dilini tutamıyor musun? Yine gelirken uçakta bir sürü havuz medyasının gazetecileri var, soru soruyorlar 'Kılıçdaroğlu böyle dedi, ama şöyle olması lazım değil mi?' Yani hem soru var, hem cevap var içinde. Çünkü olur ya farklı bir soru sorarsa, Erdoğan 'Nasıl bu soruyu bana soruyorsun?' diyecek. Hiç kimse şunu sormuyor, 'Efendim, Kılıçdaroğlu diyor ki 10 binlerce kişi çöp konteynırlarından, pazar artıklarından geçiniyor. Bu doğru mudur? Ne diyorsunuz buna?' Bunu soran yok. 'Kılıçdaroğlu, Süleyman Şah Türbesini kendi topraklarından kaçıranlara hain denir diyor, siz ne diyorsunuz buna?' Bunu da kimse soramıyor. 'Kılıçdaroğlu, FETÖ'nün siyasi ayağı sensin, çünkü toplu halde Yargıtay'a, Danıştay'a hakim tayin etmek için kanun tasarısını sen gönderdin diyor. Ne diyorsunuz?' demiyorlar. Ne diyorlar? 'Kılıçdaroğlu diyor ki hava bulutlu... Tamam hava bulutlu ama Kılıçdaroğlu güneşi görmüyor.' Buna benzer uyduruk sorular. Gazetecilik de öldü."

Türkiye'nin Suriye politikasını eleştiren Kılıçdaroğlu, "Suriye politikasından bu yana 122 şehit verdik. Soru şu, 122 şehidi niçin verdik? Kendisine söyledim, seni kefenle karşılayanlar, 'Senin uğrunda ölürüz' diyenler vardı. Niye onları göndermiyorsun? Onları gönder" dedi.