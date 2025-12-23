Soruşturma derinleşti

Ünlü isimlerin tutuklandığı, gözaltına alındığı uyuşturucu soruşturması kapsamında yakalama kararı çıkarılan şarkıcı Yusuf Güney de Adli Tıp Kurumu'na kan testi verdikten sonra serbest bırakıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturmada yeni gözaltı kararı verildi. Gazeteci Emrullah Erdinç gözaltına alındı.

Öte yandan dün gözaltına alınan Yusuf Güney, ifadesi ve kan örneği alındıktan sonra serbest bırakıldı.

Yusuf Güney, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "On gündür hastalıklarla mücadele ediyorum. Telefonlarımı kapattım, kendimi iyileştirmek için istirahate çekildim, yer yerinden oynamış. Elemanın bir tanesi adımı vermiş, olay sadece bu. 'O da içiyor' demiş. Benim haberim olduktan sonra da gittim ifademi verdim. Kan tahlili, idrar tahlili ve saç tahlili verdim, sonuçları bekliyorum." ifadelerini kullandı.

Aynı soruşturma kapsamında oyuncu Melisa Döngel'in de pazar günü ifadesi alındıktan sonra Adli Tıp Kurumu'na gelerek kan örneği verdikten sonra serbest bırakıldığı öğrenildi.

Saadettin Saran’dan açıklama: itibar suikastı yapılıyor

Savcılığın yürüttüğü uyuşturucu operasyonu kapsamında Adli Tıp Kurumu'nda örnek veren isimlerden birisi de Fenerbahçe Başkanı Saadettin Saran'dı. Saran, sosyal medya hesabından paylaşım yaparak, kendisine yönelik itibar suikastı yapıldığını söyleyerek suç duyurusunda bulunacağını açıkladı.

Soruşturma kapsamında Sadettin Saran “şüpheli” sıfatıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adliyeye ifadeye çağrılmıştı. Saran, Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'nda soruşturmayı yürüten cumhuriyet savcısına yaklaşık 2,5 saat ifade vermiş, sorgusunun tamamlanmasının ardından Adli Tıp Kurumu'na sevk edilmişti.

Saran'dan saç ve kan örnekleri alındı. Saran, hakkında yurt dışı çıkış yasağı şeklinde adli kontrol tedbiri kararı verildi.

Saran'ın villasının bekçisi gözaltında

Öte yandan Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran’ın, Çanakkale’nin Ayvacık ilçesine bağlı Kuruoba Köyü'ndeki villasında jandarma ekipleri arama yaptı. Ardından villanın bekçisi H.D. gözaltına alındı.

Ne olmuştu?

Eski Habertürk Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy'un tutuklandığı soruşturmada sunucu Ela Rumeysa Cebeci ile Ersoy'un arkadaşları Mustafa M., Ufuk T. ve Ebru G. de tutuklandı.

Adli Tıp Kurumu'nun 15 Aralık Pazartesi günü tarihli raporuna göre, aralarında Ela Rumeysa Cebeci, Mehmet Akif Ersoy'un da yer aldığı yedi ismin uyuşturucu testi pozitif çıktı.

"Ünlülerin torbacısı" olduğu iddia edilen sosyal medya fenomeni Sercan Yaşar ise etkin pişmanlık hükümlerinden yararlandıktan sonra cezaevinden tahliye edildi.

Yeni gözaltılar, sosyal medya ünlüsü Sercan Yaşar'ın etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanıp tahliye edilmesinin ardından geldi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü uyuşturucu soruşturmasında 18 Aralık'ta ikinci dalga operasyon yapıldı.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Sarıyer, Eyüpsultan, Şişli, Üsküdar, Bakırköy ve Esenyurt'taki 7 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda oyuncu İrem Sak, sosyal medya fenomeni Danla Biliç, Mümine Senna Yıldız ve şarkıcı Aleyna Tilki gözaltına alındı

Öte yandan, şüpheli Mümine Senna Yıldız'ın evinde yapılan aramada 5 gram esrar ile esrar öğütme aparatı ele geçirilmişti.