Kafaları güzeldi

Suna ERDEN

Güzelyurt’ta tehlikeli sürüş yapan aracı durduran polis, çok sayıda yeşil reçeteye tabii hap ele geçirdi ve Hazan Nazlı ile Mertcan Demir’i tutukladı.

Mahkemeye meselenin olgularını aktaran polis memuru İbrahim Ertarkan, 7 Nisan 2023 tarihinde saat 17.30 dolaylarında Güzelyurt'ta, Ecevit Caddesi üzerinde zanlı Hasan Nazlı’ya ait 01 RZ 150 plakalı aracın tehlikeli sürüş yapması üzerine araç durdurularak yapılan aramada, aracın bagaj kısmında ve torpido içerisinde zanlı Hasan Nazlı’ya ait yeşil reçeteye tabi toplam 64 adet adet Alyse marka hap ve yine araçta yolcu olarak bulunan zanlı Mertcan Demir'in üzerinde giymekte olduğu montun iç cebinde 10 adet ALYSE marka hap bulanarak emare olarak zapt edildiğini belirtti.

Polis, zanlıların suçüstü hali gereği tutuklandığını ve ayni gün mesele ile ilgili olarak mahkemeden alınan arama emri gereği 20.00-20.15 saatleri arasında zanlı Hasan Nazlı'ya ait Gönyeli adresindeki ikametgahında yapılan aramada ikametgahın yatak odası içerisinde yeşil reçeteye tabi 448 adet Alyse marka hap bulunarak, emare olarak zapt edilğini mahkemeye aktardı.

Polis; meselenin yeni başladığını, alınması gereken ifadeler ve zanlıların vermiş olduğu gönüllü ifadelerin teyidinin yapılacağından ilk etapta zanlıların tahkikatının salimen yürütülebilmesi için 3 gün süreyle poliste tutuklu kalmasını talep etti. Mahkeme, zanlıların 3 gün tutuklu kalmasına emir verdi.