Yazıklar olsun

Suna ERDEN

Henüz 16 yaşında olan oğluna cinsel saldırı ve tacizde bulunduğu iddia edilen 48 yaşındaki B.K. tutuklanarak, dün mahkemeye çıkarıldı. Zanlı hakkında 3 gün ek tutuklama emri verildi.

Olay, çocuğun 10 adet kalp ilacı içerek yaşamını sonlandırmak istemesi üzerine ortaya çıktı. Elde edilen bilgilere göre; hastaneye kaldırılan çocuk, serum takmak için kolunu tutan hemşireye “Bana dokunma, kimse bana dokunmasın, babam bana dokunuyor” diye çığlık atarak, tepki gösterdi. Çocuğun bu tepkisinden şüphelenen hemşire, durumu ilgililere bildirdi.

Polis devreye girince sosyal hizmetler eşliğinde çocuğun ifadesi alındı ve babasının 2 yıldır kendisini taciz ettiğini anlattı.

Çocuğun iddiaları üzerine tutuklanarak, dün mahkemeye çıkarılan zanlı, oğlunun vücudunun bazı yerlerine şaka amaçlı dokunduğunu öne sürerek, taciz ve cinsel saldırı iddialarını reddetti.

Polis iddiaları aktardı

Mahkemede olguları aktaran polis, çocuğun 17 Ağustos 2025 tarihinde 10 adet kalp ilacı içerek, intihara teşebbüs ettiğini belirtti.

Polis, intihara teşebbüs eden çocuğun annesi tarafından baygın halde bulunarak, hastaneye götürüldüğünü söyledi.

Polis memuru; çocuğun Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Çocuk Yoğun Bakım Servisi’nde müşahede altına alındığını ve tedavi esnasında taciz iddialarını hemşireye anlattığını açıkladı.

Polis, hastaneden alınan bilgi üzerine devreye girdiklerini ve doktorun onay vermesi üzerine çocuktan sosyal hizmet uzmanı eşliğinde ifade aldıklarını kaydetti. Polis, çocuğun ifadesine göre; zanlının 2023-2025 yılları içerisinde Alayköy’de ikametgahı içerisinde defalarca öz oğlunun göğüslerini sıkıp okşayarak, meme uçlarını sıkarak, iç çamaşırı üzerinden cinsel organına dokunarak ve iki kez dudağından öperek, cinsel saldırıda bulunduğunu söyledi. Polis, zanlının 18 Ağustos’ta tutuklanarak, soruşturma başlatıldığını kaydetti. Polis, zanlının evinde yapılan aramada 2 adet cep telefonu, USB ve bir adet bilgisayarın emare alındığını açıkladı. Polis, zanlının tutuklandıktan sonra bir ifade verdiğini, bu ifadenin araştırılacağını kaydetti. Polis, zanlının psikoseksüel rahatsızlığı ve ceza-i ehliyeti olup olmadığına dair Barış Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’nde doktor kontrolünden geçirileceğini açıkladı. Polis, çocuğun jinekolog tarafından muayene edileceğini ve intihara teşebbüs nedeninin araştırılacağını da söyledi. Polis memuru; soruşturmanın devam ettiğini, incelenecek emareler, temin edilmesi gereken ifadeler, alınacak doktor raporları olduğunu belirterek, 3 gün ek süre talep etti.

Şaka yaptığını söyledi

Mahkemede konuşan zanlı ise “Oğlum kilolu olduğu için karnına, göğsüne dokundum, sıktım, bu ne kilo dedim. Sadece baba-oğul şakalanmasıdır bu. Asla taciz niyetim yoktu. Cinsel organına dokunmadım” dedi.

Mahkeme; zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasına ve derhal Barış Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’nde doktor kontrolünden geçirilmesine emir verdi.

