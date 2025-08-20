Soruşturma derinleşti

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’da, Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’nun bilgisayar ve network sistemine sızdığı belirlenen Kağan Toysan, yeniden mahkemeye çıkarıldı. Zanlının sözlü olarak suçunu kabul ettiği ancak ifade vermediği kaydedildi. zanlı hakkında 6 gün ek tutuklama kararı verilirken, uzmanlardan detaylı rapor beklendiği açıklandı.

Mahkemeye meselenin olgularını aktaran polis çavuşu Ali Gencer; zanlının, 31 Mayıs ile 2 Haziran tarihleri arasında, Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’nun bilgisayar ve network sistemine giriş yaparak sızdığını açıkladı. Polis memuru, zanlının ilk etapta bir zarar verdiğinin tespit edilmediğini anımsattı. Polis, durumun 15 Ağustos’ta rapor edildiğini ve zanlının, Gazimağusa’da, ikametgahı içerisinde tespit edildiğini anlattı. Zanlının, dizüstü bilgisayarına, 2 cep telefonu ve 2 USB belleğin yanı sıra internet modemine de emare olarak el konduğunu aktaran polis, sözlü olarak suçunu kabul ettiğini ancak herhangi bir ifade vermediğini açıkladı.

Zanlının, 16 Ağustos’ta mahkemeye çıkarılarak hakkında 3 gün tutukluluk emri temin edildiğini anımsatan polis, uzmanlardan detaylı rapor beklendiğini belirtti. Diğer devlet kurumlarının sistemlerine de benzer sızmalar olduğunu anlatan polis, zanlının bunlarla ilgisinin araştırıldığını ve soruşturmanın çok yönlü olarak sürdüğünü bildirdi ve mahkemeden süre talep etti.

Savunma: Sisteme zarar vermedi

Zanlı avukatı İbrahim Demirtaş, müvekkilinin sisteme herhangi bir zarar vermediğini iddia etti. Mahkeme; zanlının 6 gün tutuklu kalmasına emir verdi.

