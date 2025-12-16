Tehdit edildim

Şarkıcı Güllü'nün ölümüne ilişkin soruşturma kapsamında 'ev hapsi' kararı verilen Sultan Nur Ulu’nun savcılık ifadesi ortaya çıktı. Ulu, kızı Tuğyan'ın annesini bacaklarından tutarak aşağı düşürdüğünü gör-düğünü ileri sürerken Tuğyan Ülker Gülter'in kendisini tehdit ettiğini savundu.

İfadesinde olay gününü anlatan Sultan Nur Ulu, “Eve geldiğimizde Gül Anne evdeydi. Hep beraber muhabbet ettik. Tuğyan, Kervan ile konuşmak için içeriye gidiyordu. Kervan, Tuğyan’ın sevgilisidir. Ancak ikisinin imam nikahı da vardır. Gül Annenin, Tuğyan’ın telefonla konuşmak için içeriye gidip gel-mesinden rahatsız olmasından dolayı filmi kapattık. Tuğyan’ın telefonla konuşması ile bir problemi yoktur. Ancak kendisini pek sevmezdi. Gül Annenin, Kervan’la bir problemi olduğuna şahit olmadım. Filmi kapattıktan sonra, beraber müzik eşliğinde eğlenceli vakit geçirdik. Müzik açtık, bu sırada Tuğyan da yanımızdaydı.” iddiasında bulundu.

Müzik eşliğinde dans ettiklerini söyleyen Ulu, “Biz sonra Tuğyan ile odaya geçtik. Arada salona gidip geliyorduk. Benim odada olduğum sırada Tuğyan odaya geldi. Açık olan müzikle ikimiz dans ediyor-duk. Bir anda Tuğyan, ‘Malkara’ isimli müziği açmamı istedi. Ben müziği açıktan kısa bir süre sonra Gül Anne içeriye yanımıza geldi ve o da bizle oynamaya başladı. Bana ‘Malkara’yı nasıl oynayacağımı gös-termeye çalıştı. Daha sonra ben yüzümde olan yara izi ve dikişlere bakmak için aynaya doğru dön-düm. Bu sırada Tuğyan ve annesi oynamaya ve şakalaşmaya devam ettiler. Biz odanın kapısının oldu-ğu tarafta oynuyorduk. Daha sonra Gül Anne camın olduğu tarafa doğru, benim arkamdan, Tuğyan’la yatağın arasından geçti. Ben o sırada aynada flaş açık bir şekilde yüzümdeki yara izine bakıyordum. Dikkatim tam olarak onlarda değildi.” iddialarını dile getirdi.

"Ben düşüş anını gördüm

Şarkıcı Güllü’nün yüzünün cama doğru dönük olduğunu ifade ederek, düşüş anını gördüğünü söyle-yen Ulu, iddialarını şöyle sürdürdü:

“Ben ilk aynaya döndüğüm sırada Tuğyan ile annesi arasında diyalog geçiyordu. O diyaloglar bana ses kayıtlarından dinletilen diyaloglardır. Ben kafamı onların olduğu tarafa doğru çevirdiğimde, Gül Anne-nin yüzünün camdan dışarıya doğru dönük, hafif camdan dışarı bakar gibi eğilmiş bir şekilde olduğu-nu gördüm. Tuğyan arkadan, annesinin kalçasının altından bacaklarına doğru sarılarak, kendisini hafif yukarıya doğru çektiğini gördüm. Tuğyan annesini o şekilde çektikten hemen sonra annesi düştü. Ben düşüş anını gördüm. Gül Annenin düştüğü sırada ‘Hadi görüşürüz’, ‘Bay bay’ şeklinde herhangi bir söz duymadım." dedi.

Bağırarak, ağladı gibi yaptı

Tuğyan'ın büyük tepkiler verdiğini söyleyen Ulu, ayrıca şu iddialarda bulundu:

”Daha sonra Tuğyan, ‘Koş’ şeklinde bağırarak, ağladı gibi yaptı. Ben de onun peşinden gittim. O sırada Tuğyan büyük tepkiler vererek çıkıp, ağlıyordu. Ben ise şok içinde kaldığım için tepki verememiştim. Daha sonra bizi hastaneye götürdüler. Daha sonra Tuğyan’ı başka bir hastaneye sevk edeceklerdi. Tuğyan bana dönerek, ‘O da gelecek’ dedi ve aynı ambulansla gittik. Yaklaşık yarım saat sonra aynı kişilerle Çınarcık’taki eve gittik. Biz eve gittiğimizde Tuğyan’ın kardeşi Tuğberk, Çınarcık’taki eve geç-mişti.”

"Korktuğum için söyleyemedim"

Korktuğu için yaşananları itiraf edemediğini belirten Ulu, şunları söyledi:

“Ben onların güçlü bir aile olmasından dolayı, korktuğum için, Güllü’nün ölümüne dair şahit olmuş olduğum durumu kimseye söyleyemedim. İnsanlar bana ne olduğunu soruyorlardı, ancak ben kimse-ye bir şey anlatamıyordum. Ben Tuğyan’ın bu süreçte bana ne yapacağını bilmediğim için, üzerime suçlamayı atabileceğinden endişe ederek yanlarından ayrılmadım. Bu süreçte Tuğyan’la yalnız kaldı-ğımız bir ara bana, ‘Ben yanarsam ikimiz de yanarız’ dedi. Tuğyan’ın bana bunu demesinin sebebi an-nesini ittirdiğini görmemdi. Bu olaylardan sonra Tuğyan’la beraber kalmamın ve beraber İstanbul’a gelip gitmemin tek bir nedeni, yalnız olmaması gerektiğini düşündüğümden dolayıydı.”

