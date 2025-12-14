Şarkıcı Güllü’nün evinin penceresinden düşerek yaşamını yitirmesine ilişkin yürütülen soruşturmada tutuklanan kızı Tuğyan Ülkem Gülter, hakkındaki suçlamaları kabul etmedi. “Kasten öldürme” suçundan tutuklanan Gülter’in ifadesinde, “Annemi kesinlikle öldürmedim. Ben masumum” dediği öğrenildi. Tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilen Tuğyan Ülkem Gülter, savunmasında olayın nasıl gerçekleştiğine dair bilgisi olmadığını belirterek suçlamaları reddetti. Olay günü arkadaşı Sultan Nur Ulu ile birlikte annesinin Çınarcık’taki evinde olduklarını, yemek yediklerini ve film izlediklerini anlatan Gülter, annesinin alkol aldığını ileri sürdü.

Annemin nasıl düştüğünü bilmiyorum

İfadesinde bir süre odasına geçerek eski nişanlısıyla görüntülü konuştuğunu, salona döndüğünde annesi ile Ulu’nun film izlemeye devam ettiğini söyleyen Gülter, daha sonra müzik açarak eğlendiklerini ifade etti. Dans ettikleri sırada yüksek bir ses duyduğunu, annesini göremeyince panikle aşağıya koştuğunu belirten Gülter, “Annemin nasıl düştüğünü bilmiyorum. O an sırtım dönüktü. Onu itmem ya da kaldırmam mümkün değil” dedi. Sultan Nur Ulu’nun aleyhine verdiği ifadeleri kabul etmediğini dile getiren Gülter, aralarında herhangi bir husumet bulunmadığını, Ulu’nun bu süreçte kendisine destek olduğunu savundu. Ulu’nun uyuşturucu testleri nedeniyle tedirgin olduğunu öne süren Gülter, aleyhindeki beyanların bu nedenle verilmiş olabileceğini iddia etti. Gülter, “Eğer annemi itmiş olsaydım, ses kayıtlarında yardım çığlığı olurdu. Annemi kesinlikle öldürmedim. Ben masumum” ifadelerini kullandı.

