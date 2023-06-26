Muğla'nın dünyaca ünlü turistik ilçesi Bodrum'a 2,5 günde 60 bin araç girişi oldu. Kurban Bayramı'na 2 gün kala kenti dolduran tatilciler plajlara akın etti. Doluluk oranının yüzde 85 olduğu ifade edildi. Dünyanın en önemli turizm destinasyonlarından biri olan Bodrum'da Kurban Bayramı'na 2 gün kalan kentte hareketlilik arttı. Bodrum İlçe Jandarma Komutanlığı'ndan alınan bilgiye göre, son 2,5 günde ilçeye, 60 bin araç giriş yaptı. Bodrum'a tatilcilerin gelişi sürerken, Jandarma Komutanlığı ve Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler zaman zaman yoğunlaşan trafiği akıcı hale getirmek için aralıksız olarak çalışmalarını sürdürüyor. Hava sıcaklığının 31, deniz suyu sıcaklığının 25 derecelere yükseldiği ilçeye bayram tatili için gelenler plajlara akın etti. Başta Gümbet olmak üzere Kumbahçe, Bitez, Ortakent, Turgutreis ve Yalıkavak gibi noktalarda yoğunluk yaşandı. Bazı tatilciler denize girerek serinlerken bazıları da şezlongda kitap okuyup, güneşlenmeyi tercih etti. Otellerde yüzde 85 oranında doluluk olduğunu söyleyen Bodrum Otelciler Derneği Başkan Yardımcısı Alişir Şahin, "Bodrum'da bayram tatili pazartesi günü başlamış oluyor. Oteller ve şehir olarak hazırız." dedi. Otellerde doluluk oranı yüzde 85 civarlarında göründüğünü dile getiren Şahin, "Bodrum'da kişi 1000 liraya da 1000 Euro'ya (27 bin 481 TL) konaklama imkanı var. Her bütçeye uygun tatil fırsatları mevcut." dedi.

Dolandırıcılık olaylarına karşı tatilcileri uyardı

Dolandırıcılık olaylarına karşı da tatilcileri uyaran Şahin, "Dolandırıcılar otellerin linklerini ele geçirip otelleri ve misafirleri dolandırıyorlar. Otelin Kültür ve Turizm Bakanlığı'na, turizm acentesini ise TÜRSAB'a bağlı olduğunu misafirlerimiz kontrol etsinler. Sosyal medya gibi ortamlardan lütfen rezervasyon yapmasınlar. Rezervasyonların otellerin resmi internet hesaplarından, teyitli bir şekilde yapması gerekir." dedi.

