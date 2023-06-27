Gözler Brüksel’de

Kıbrıs Rum hükümetinin Kıbrıs sorununun çözümü müzakerelerinin yeniden başlaması çabalarında ilk durak olarak nitelendirdiği AB Zirve Toplantısı’nın, Perşembe ve Cuma günü yapılacağı, Güney Kıbrıs’ta dikkatlerin bu zirveye toplandığı bildirildi.

Fileleftheros gazetesi, “Dikkatler Zirve Toplantısı’nda” başlığı altında verdiği haberinde, çözüm sürecinin yeniden başlaması konusunda Rum hükümeti tarafından ilk durak olarak nitelendirilen AB Zirve Toplantısı’nın Perşembe günü başlayacağını, Rum hükümetinin dikkatini bu zirveye çevirdiğini yazdı.

Gazete, Avrupa Konseyi sonuç bildirgesine Kıbrıs sorununa ilişkin bir ifade eklenmesinin Rum yönetimini memnun ettiğini belirtirken Rum hükümetinin AB’nin müzakere sürecine daha etkin katılımı önerisinin faydalı olacağı konusunda AB çevrelerinin hemfikir olduğu iddiasında da bulundu.

Yorgallas açıklama yaptı

Öte yandan Politis gazetesi, Rum Savunma Bakanı Mihalis Yorgallas’ın dün bir etkinlikte yaptığı konuşmada, “iki devletli çözümün bir seçenek olmadığı” şeklindeki tezi yinelediğini yazdı.

Habere göre Yorgallas, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in ise müzakerelerin yeniden başlamasını sağlayacak koşulların oluşması için çabaladığını savundu.

Haravgi gazetesi ise, eski Rum Dışişleri Bakanlığı Genel Müdürü Büyükelçi Aleksandros Zinon’un “Astra” radyosuna yaptığı açıklamada, eski Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in “iki devletli çözümün diplomatik çevrelerde görüşüldüğünü” söylediğini aktardı.

Habere göre Zinon açıklamasında, “iki devletli çözümün resmi olarak görüşülmemiş olabileceğini ancak diplomatik çevrelerde görüşüldüğünü” ifade etti.