Çalışmalar tamamlandı

Doğuş ÖZOKUTAN

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu toplandı. Meclis Başkanı Zorlu Töre başkanlığındaki Genel Kurul toplantısı 12.00’de başladı.

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu, yaz tatili öncesi son toplantısını yaparak, çalışmalarını tamamladı.

Genel Kurul toplantısında, Kıbrıs Vakıflar İdaresi Kiracılarının Birikmiş Kira ve Gecikme Zammı Borçlarının Tahsili ile İlgili Kuralların Düzenlenmesi (Geçici Kurallar) (Değişiklik) Yasa Tasarısı ve Kredi Kartı ve Banka Kartı ile Yapılan Perakende Mal ve Hizmet Alımlarına İade Yapılması (Değişiklik) Yasa Tasarısı onaylandı.

Genel Kurul’da sunuşlara da yer verildi. Emeklilik Değişiklik Yasa Önerisinin komitede ivediliği oylandı ve onaylandı.

Genel Kurul toplantısında Kıbrıs Vakıflar İdaresi Kiracılarının Birikmiş Kira ve Gecikme Zammı Borçlarının Tahsili ile İlgili Kuralların Düzenlenmesi (Geçici Kurallar) (Değişiklik) Yasa Tasarısı ele alındı. Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesinin konuyla ilgili raporu Komite Başkanı Resmiye Canaltay tarafından okundu. Canaltay tasarı hakkında söz alarak pandemi dönemi nedeniyle zorlanan birçok kiracı olduğunu söyledi, hükümet olarak faizlerde indirim yaptıklarını da anımsattı. Kiracılara yapılacak kolaylıklar hakkında bilgi veren Canaltay, bunun kiracılara faydası olması temennisini dile getirdi.

Şahiner: Kiracılar borç yükü altında

Konu hakkında söz alan CTP Milletvekili Salahi Şahiner de kiracıların büyük kısmının ciddi borç yükü altında olduğunu belirterek, kiracıların aslında binlerce yerel istihdam sağladığını ifade etti. Şahali, bu konuda yapılan çalışmaların dövizdeki artış nedeniyle zaman içinde buharlaştığını söyledi.

Şan: Kur sabitlemesine gittik

Konuyla ilgili söz alan Maliye Bakanı Alişan Şan da son günlerde yaşanan döviz dalgalanmaları ve bununla gelen ekonomik sıkıntılara önlem amaçlı geçen hafta Emlak ve Malzeme'ye ait mülklerde kur sabitlemesine gidildiğini ve 31 Mayıs kurlarının baz alındığını kaydetti.

Daha sonra tasarı oylandı ve oybirliğiyle kabul edildi.

Kredi Kartı ve Banka Kartı ile Yapılan Perakende Mal ve Hizmet Alımlarına İade Yapılması (Değişiklik) Yasa Tasarısı onaylandı

Ardından Genel Kurul’da “Kredi Kartı ve Banka Kartı ile Yapılan Perakende Mal ve Hizmet Alımlarına İade Yapılması (Değişiklik) Yasa Tasarısı” ele alındı.

Milletvekilleri arasında sözlü tartışma yaşandı. Değişiklik önergesini oyçokluğuyla reddedildi. Ardından CTP Milletvekilleri salonu terk etti. Böylece Genel Kurul’da nisabın düşmesiyle tasarının görüşülmesi sonraki birleşime bırakıldı.

Meclis Genel Kurulu’nun dünkü toplantısı tamamlandı ve Genel Kurul tatile girdi. Meclis tatili sırasında komiteler çalışmalarına devam edecek. 1 Ekim 2023’ün hafta sonu tatiline denk gelmesi nedeniyle Meclis sonraki birleşimini 2 Ekim’de gerçekleştirecek.

Meclis’te bayramlaşma…

Öte yandan Cumhuriyet Meclisi’nden yapılan açıklamaya göre personel, Meclis Zalihe Çavuşoğlu Toplantı Salonu’nda bir araya gelirken, bayramlaşmada, Meclis Başkan Yardımcısı Fazilet Özdenefe, Meclis İdari Amiri Yasemin Öztürk, bazı milletvekilleri ve Meclis yöneticileri de yer aldı.