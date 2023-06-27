Güzelyurt’ta müzik ziyafeti

Güzelyurt’ta bu yıl 45’incisi düzenlenen Portakal Festivali konserlerle devam ediyor.

Güzelyurt Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, Amfi Tiyatroda önceki akşam “The Best Night” konseri düzenlendi.

SOS müzik grubu eşliğinde yerli sanatçılar Davut Ceylangüden, Işık Gökman, Mehmet Eraslan, Ayşe Nuraydın, Muhittin Yangın, Belgin Davut Ceylangüden, Çınar Nuray, Serap Sonerler ve Hakan Yazıcıoğlu sahne aldı.

Konser sonunda Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar, gecenin organizasyonunu yapan Kazım Özalp’a ve SOS Müzik Grubu adına Mehmet Özçelik’e plaket takdim etti.

Güzelyurt Portakal Festivali, 2 Temmuz Pazar gününe kadar devam edecek.



Güncelleme Tarihi: 27 Haziran 2023, 09:51