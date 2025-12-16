Nima: Girne’nin gastronomi sahnesindeki parlak yıldızı

Nima, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin gözbebeği olan Girne’de açıldığı günden bu yana yükselişini sürdüren en seçkin restoranlardan biri. Aslında “en önemli” ifadesi bile burayı tarif etmeye yetmiyor. Nima, uyguladığı müziğin kulaklarda bıraktığı iz, ünlü ve madalyalı Executive Corporate Chef Daniel Ghetu’nun hazırladığı sıra dışı kreatif tabaklar ve her gün değişen ambiyansı ile misafirlerini kendine bağlayan özel bir mekân.

Restoranı daha da ayrıcalıklı kılan unsurlardan biri ise, Kuzey Kıbrıs’ta sayılı olan anıt ağaçlardan birinin Nima’nın bahçesinde yer alması. Ziyaretçiler çoğu zaman önce o ulu ağaca bakar; ardından gölgesindeki huzuru insanlara hissettiren koltuklara yerleşirler. Orada denizi seyretmek, gelip geçen hayatı izlemek ise bambaşka bir keyiftir. Bu bölgenin KKTC’nin en hareketli noktalarından biri olduğunu söylemek abartı olmaz.

Mekânı yöneten Chef Daniel Ghetu, fine dining mutfaklarında uzun yılların birikimiyle her misafirin nabzına göre, tam anlamıyla “şerbeti ayarlanmış” kreatif tabaklar çıkarıyor. Servis ise başlı başına bir sanat. Personelin müdavimleri isimleriyle, soyadlarıyla tanıması; hatta başarılarını hatırlayıp “Tebrik ederim Ahmet Bey, bu sene vergi birincisi olmuşsunuz” diyecek kadar takipte olmaları, burada misafir olmayı çok daha özel bir duyguya dönüştürüyor.

Başlangıçlarda güçlü bir lezzet şöleni sunuluyor. Çiğ et ve patlıcan bruschetta ile karides tempura pancake hem sunumlarıyla hem de aromalarıyla dikkat çekiyor.

Ana yemeklerde Yeni Zelanda kuzu kafesi ile siyah morina balığı ön plana çıkıyor. Sofistike dokunuşlarla hazırlanan bu tabaklar, mutfaktaki ustalığı ve malzeme bilgisiyle ortaya çıkan lezzet derinliğini açıkça yansıtıyor.

Sushi bölümünde ton balıklı maki rulosu ve şefin özel Haiku sushi çeşidi mekânın dinamizmine farklı bir tat katıyor.

Tatlılarda ise matcha’lı krem brüle ile vanilyalı milföy katları misafirlerin damaklarında unutulmaz bir final bırakıyor. Bu tatlıların bazıları şef tarafından masada hazırlanıyor ve misafirler adeta bir tiyatro performansı izler gibi şefin her hareketini takip ediyor. Bu sistem daha önce Merit’in farklı restoranlarında uygulanmış olsa da, Nima’da çok daha profesyonel bir çizgide misafirlerle buluşuyor.

Nima, açıldığı günden bu yana sürdürdüğü başarısını bu yıl uluslararası bir ödülle taçlandırdı. Tripadvisor’ın prestijli “Travellers’ Choice – Best of the Best 2025” ödülünün Nima’ya verilmesi elbette tesadüf değildi. Bu başarının ardında Chef Daniel Ghetu’nun yaratıcılığı, yiyecek-içecek ekibinin titizliği ve koordinatör Haktan Okumuşoğlu’nun dikkatli, özenli yönetimi bulunuyor.

Nima, Girne’nin yalnızca gastronomi anlamında değil; duygu, ambiyans ve hizmet kalitesi açısından da en özel duraklarından biri olmaya devam ediyor.