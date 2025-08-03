İlaç gibi geldi

İstanbul'da günlerdir etkili olan sıcak ve nemli hava yerini yağmura bıraktı. Megakentin farklı noktalarında başlayan kısa süreli bölgesel yağışlar, gün boyu aralıklarla sürdü. Bulutlar karardı, rüzgar arttı. Meteoroloji raporlarında günler öncesinde yer alan yağmurlu hava İstanbul'a ulaştı. Yağmura hazırlıksız yakalananlar otobüs duraklarına sığındı. Kimi ise ceketini şemsiye olarak kullandı. Yağmura hazırlıksız yakalanan bazı vatandaşlarsa, köprü ve saçak altlarına sığındı. Hava durumunu takip edenler şemsiyelerini açtı. Bazılarıysa ıslanmaktan kurtulamadı. İstiklal Caddesi'nde aniden bastıran yağış vatandaşlara zor anlar yaşattı. Meteoroloji raporlarına göre, İstanbul'da hafta boyunca kuzeyden esen rüzgarın serinlik vermesi bekleniyor. Perşembe günü de kentte yeniden yağmur bekleniyor.

Verilere göre bu yağış İstanbul'a 63 gün sonra düşen ilk yağmur. Yağışsız geçen günlerden sonra kente su sağlayan barajlarda genel ortalama yüzde 52'ye düştü. Yüksek sıcaklıklar buharlaşmayı artırdı, halkın su tüketimi arttı. Şiddetli kuraklığa dikkat çeken uzmanlar, su tasarrufu çağrısı yapıyor.

