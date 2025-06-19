Ceza bugün açıklanıyor

Hüseyin ÇİÇEK

Karpaz bölgesinde, 2005 yılında eşi Alper Çayır’ı öldürttüğü gerekçesiyle yargılanan Hatice Çayır hakkındaki yargı süreci tamamlandı. Sanık Hatice Çayır, Gazimağusa Ağır Ceza Mahkemesi tarafından, “adam öldürme” suçundan suçlu bulunarak mahkum edildi. Sanık, aleyhine getirilen “taammüden adam öldürme” davasından ise beraat etti. Mahkumiyet kararını açıklayan mahkeme sanığa verilecek cezayı ise bugün belirleyecek.

Gazimağusa Ağır Ceza Mahkemesi heyeti, sanık aleyhine getirilen “adam öldürme” suçuyla ilgili olarak, iddia makamının, sanığın, cinayeti işleyen Recep Akınçay’ı azmettirdiği hususunu makul şüpheden ari olarak ispatladığını vurguladı. Heyet, sanığın adam öldürme suçundan mahkum edildiğini açıkladı.

Mahkemede söz alan sanık avukatı İbrahim Demirtaş, müvekkilinin sağlık problemleri olduğunu; olayda kullanılan silahı tedarik etmediğini belirtti ve bu hususların sanık lehinde değerlendirilmesini talep etti. Mahkeme, sanığa vereceği cezayı bugün açıklayacak.

Olayın geçmişi

Kaleburnu köyü yakınlarında bir çoban evi içerisinde 1 Mayıs 2005 tarihinde Alper Çayır’ın cansız bedeni bulunmuş ve yürütülen soruşturmada, 20 Nisan 2005 tarihinde cinayete kurban gittiği belirlenmişti. Maktulün eşi olan Hatice Çayır o dönemde tutuklanmış ancak cinayeti işleyen Recep Akınçay’ın Türkiye’ye kaçması nedeniyle serbest bırakılmıştı. Türkiye’de cezasını çeken Akınçay 25 Mayıs 2023 tarihinde ülkeye gelerek polise verdiği ifadede, Hatice Çayır tarafından azmettirildiğini itiraf etmişti. Çayır, yeniden tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

