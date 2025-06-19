‘Aldatıldık’

Suna ERDEN

Lefkoşa’da devriye gezen Cürümleri Önleme Şubesi ekipleri tarafından tespit edilen ve ülkede kaçak yaşadıkları ortaya çıkan Pakistanlı Adnan Khan, Bangladeşli Sohidol Islam, Akibul Islam, Alamgir Howladr ve Muhammad Tanveer dün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Zanlılar hakkında soruşturma amaçlı 8 gün ek tutukluluk emri alınırken, ülkede kaçak yaşam sürdükleri süre zarfından kayıt dışı çalıştıkları iş yerlerinin tespit edilmesi için soruşturma yapılacağı belirtildi. Mahkemede söz alan zanlılardan Sohidol Islam, Adnan Khan ve Muhammad Tanveer patronların sürekli kendilerini oyaladıklarını, çalışma izni çıkaracaklarını söylediklerini ancak sözlerini tutmadıklarını söyledi.

Polis; zanlıların 14 Haziran 2025 tarihinde Surlariçi bölgesinde Cürümleri Önleme Şubesi tarafından gerçekleştirilen denetimlerde tespit edildiklerini belirtti.

Polis; yapılan muhaceret kontrolünde Sohidol Islam'ın 20 Haziran 2023 tarihinde 30 günlük ön izin vizesi ile ülkeye geldiğini ve 20 Temmuz 2023 tarihinden beri 695 gün KKTC'de kaçak yaşam sürdüğünün tespit edildiğini açıkladı.

Polis; Akibul Islam’ın ise 7 Temmuz 2024 tarihinden itibaren 324, Alamgir Howladr’ın 26 Eylül 2024 tarihinden itibaren 261, Pakistanlı Adnan Khan'ın 13 Mayıs 2024 tarihinden itibaren 367 ve Muhammad Tanveer'in 30 Nisan 2024 tarihinden itibaren 410 gündür ülkede izinsiz olarak bulunduklarının tespit edildiğini belirtti. Polis; zanlıların mahkemeye çıkarılarak 3 gün ek süre alındığını; ihraç işlemlerinin başlatıldığını ancak henüz tamamlandığını belirterek, 8 gün daha tutuklu kalmalarını talep etti.

Zanlılar şikayetçi oldu

Mahkemede söz alan zanlılar Sohidol Islam, Adnan Khan ve Muhammad Tanveer patronların sürekli kendilerini oyaladıklarını, çalışma izni çıkaracaklarını söylediklerini ancak sözlerini tutmadıklarını söyledi.

Mahkeme; zanlıların 8 gün daha tutuklu kalmasına, 3 zanlıyı kaçak çalıştıran işverenlerin tespit edilmesi için soruşturma başlatılmasına emir verdi.