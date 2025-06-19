Utanmaz adam

Sevgilisinin 13 yaşındaki kızına cinsel taciz ve istismarda bulunduğu iddia edilen Abdulkadir Oğuz, 4 ay sonra yapılan şikayet üzerine soruşturma amaçlı tutuklandı. Kız çocuğunun ifadesi üzerine tutuklanan zanlının araç içerisinde cinsel istismar ve taciz suçlarını işlediği belirtildi. Zanlı dün ek süre talebiyle mahkemeye çıkarılırken, duruşmada olgular aktarıldı.

Polis; zanlının “çocuğun cinsel istismarı, cinsel saldırı ve cinsel taciz" suçlarından tutuklandığını belirtti.

Polis memuru; 12 Mart 2025 tarihinde Ercan çemberinde zanlının arkadaşının kızı olan 2012 doğumlu kız çocuğunu kullanımında bulunan araç içerisinde dudağından öpmeye çalışıp cinsel saldırıda bulunduğunu söyledi.

Polis; zanlının Balıkesir anayolunu girdiklerinde araç içerisinde kız çocuğunun bacaklarını, göğüslerini ve cinsel organını okşayıp cinsel saldırıda bulunduğunu kaydetti. Polis; zanlının daha sonra pantolonunu çıkartıp kız çocuğunun cinsel organını tutmasını sağladığını “bunu büyüyünce yapacaksın alışman lazım" sözlerini söyleyerek de cinsel tacizde bulunduğunu açıkladı.

Polis; olayın 17 Haziran 2025 tarihinde rapor edildiğini, zanlının aynı gün soruşturma amaçlı tutuklandığını belirtti.

Polis, zanlının sözlü beyanında suçlamaları kabul etmediğini; sürekli kız çocuğu ve annesiyle gezmeye gittiklerini söylediğini aktardı. Polis; zanlıyla ilgili iddiaların araştırılması için kent güvenlik kamerası ile çevre güvenlik kameralarının; ayrıca cep telefonunun inceleneceğini belirterek, 2 gün ek süre istedi.

Mahkeme; zanlının 2 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.

