Güzelyurt’a can katacak

Başbakan Ünal Üstel dün Kalkanlı’daki Cypfruvex tesislerini ziyaret ederek, burada yapılacak olan Güzelyurt Soğuk Hava Deposu ve Entegre Tesisleri Projesi ile ilgili incelemelerde bulundu.

Başbakan Üstel; soğuk hava deposunu 2026 hasat sezonundan önce faaliyete geçirmeyi hedeflediklerini açıkladı.

Yetkililerden detaylı bilgi alan Üstel; Cypfruvex Genel Müdürü Mustafa Üstünel, Yönetim Kurulu Başkanı Ratip Irıkoğlu, yönetim kurulu üyeleri ve yüklenici firma yetkilileriyle toplantı yaptı. Başbakan Üstel, görüşmelerin ardından açıklamalarda bulundu.

Özelde Güzelyurt, genelde tüm bölge için büyük önem taşıyan soğuk hava deposu projesinin ne aşamada olduğunu görmek ve bilgi almak amacıyla Cypfruvex tesislerine geldiğini belirten Üstel, “1974’ten sonra gerçekleştirilmesi gereken ama gerçekleştirilmeyen bir projeyi, Türkiye Cumhuriyeti’nin üst düzey yetkilileriyle imzalanan protokolle ülkeye kazandıracağız” dedi.

“Bölgenin büyük bir ihtiyacı karşılanacak”

Başbakan Üstel, hedeflerinin soğuk hava deposunu 2025 hasat sezonu başlamadan faaliyete geçirmek olduğunu vurgulayarak, proje sayesinde bölgenin büyük bir ihtiyacının karşılanacağını ve narenciyenin dünya standartlarında ihracatına katkı sağlanacağını kaydetti.

Cypfruvex’in çalışmalarıyla ilgili de yetkililerden bilgi aldığını söyleyen Üstel, geçen yıl yaşanan tüm zorluklara rağmen hiçbir üreticinin mağdur edilmediğini, benzeri durumların bir daha yaşanmaması adına bu büyük projeyi hayata geçireceklerini belirtti.

“İlk etap 15 bin ton, hedef 40 bin ton”

Projenin ilk etabı olan 15 bin tonluk soğuk hava deposunun yılsonuna kadar ülkeye kazandırılacağını açıklayan Başbakan Üstel, zamanla kapasitenin 40 bin tona çıkarılacağını belirterek, Türkiye Cumhuriyeti yetkililerine teşekkür etti.

