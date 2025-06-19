Arabulucu olmalı

Fileleftheros gazetesi Rum Dışişleri Bakanı Konstantinos Kombos’un, olağanüstü AB Dışişleri Bakanları Konseyi toplantısında üye ülkelere mesaj verdiğini yazdı. Kombos, Avrupa Birliği’nin, Orta Doğu konusunda role ve tezlere sahip olması gerektiğini vurguladı.

Habere göre Kombos toplantıda ayrıca Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas’ın, tüm müdahil taraflarla etkin bir şekilde diyaloğa girmesi baş rolü üstlenmesi gerektiğini ifade etti.

AB’nin, diyalog ile ilgili çabalara müdahil olması gerekliliğine vurgu yapan Kombos, AB’nin aynı zamanda gerilimin azaltılması için net mesajlar göndermesi, bölgedeki AB vatandaşlarının güvenliği konusunda koordinasyon sağlanması gerekliliğinden de söz etti.

Rum Yönetimi’nin Gazze önerisini de yineleyen Kombos, Kallas’a insani yardım konusunda İsrail ile derhal istişarelerde bulunması çağrısında bulundu.

Rum Dışişleri Bakanlığı tarafından toplantı hakkında yapılan açıklamada Dışişleri Bakanları Konseyi toplantısının amacının bölgedeki hızlı gelişmelerle ilgili koordinasyon sağlanması olduğunu belirtti.

Dışişleri Bakanlığı, Kombos’un durumun oldukça kritik, ileriki günlerin de belirleyici öneme sahip olduğunu dile getirdiğini ifade etti.