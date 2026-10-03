Rüşvet suçlaması

CHP'li Eyüpsultan Belediye Başkanı Mithat Bülent Özmen ve 27 şüpheli "suç örgütüne üye olma", "rüşvet alma", "rüşvet verme" ve "ihaleye fesat karıştırma" suçlarından gözaltına alındı.

İstanbul Eyüpsultan Belediyesi'ne operasyon düzenlendi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Eyüpsultan Belediye Başkanı Mithat Bülent Özmen’in de aralarında bulunduğu 28 kişi gözaltına alındı.

Soruşturma kapsamında ayrıca Eyüpsultan Belediyesi hizmet binasında arama işlemlerinin gerçekleştirildiği bildirildi.

Gözaltına alınan Özmen'in de aralarında bulunduğu 28 kişi Bayrampaşa Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildi. Gözaltındaki isimler daha sonra soruşturmanın yürütüldüğü Ankara'ya gönderildi.

Adli kaynaklardan alınan bilgiye göre, 28 zanlıya "suç örgütüne üye olma", "rüşvet alma", "rüşvet verme" ve "ihaleye fesat karıştırma" suçları yöneltiliyor.

Mersin ve iki belediyeye operasyon düzenlenmişti

Mersin Büyükşehir Belediyesi ile Yenişehir ve Mezitli belediyelerine yönelik yolsuzluk soruşturması başlatılmıştı.

Soruşturma kapsamında Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer , Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit ve Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer gözaltına alınmıştı.

Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik incelemelerde 13 ihale ile 63 doğrudan temin alımında toplam 330 milyon 945 bin TL kamu zararı tespit edildiği belirtildi.

