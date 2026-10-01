Fon dalgası büyüdü 

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen fon soruşturması kapsamında, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından yeni kararlar alındı.

BDDK açıklamasına göre, Tera Yatırım Bankası, Destek Yatırım Bankası, Hedef Yatırım Bankası, Destek Finans Faktoring ve Tera Finans Faktoring şirketlerinin yönetimlerinin Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na (TMSF) devredilmesine karar verildi.

BDDK'nin açıklamasında, Destek Yatırım Bankası AŞ'de nitelikli paya sahip Altunç Kumova tarafından kontrol edilen Destek Finans Faktoring AŞ'ye ait yüzde 99,99 oranındaki paylara ilişkin, temettü dışındaki ortaklık haklarının TMSF tarafından kullanılmasının kararlaştırıldığı belirtildi.

Hedef Yatırım Bankası AŞ'de nitelikli paya sahip Sibel Gökalp'e ait yüzde 10, Namık Kemal Gökalp'e ait yüzde 10, Hedef Holding AŞ'ye ait yüzde 41 ve Hedef Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı AŞ'ye ait yüzde 30 oranındaki paylara ilişkin temettü dışındaki ortaklık haklarının da TMSF tarafından kullanılmasına karar verildi.

Tera Yatırım Bankası AŞ'de nitelikli paya sahip Emre Tezmen'e ait yüzde 95 ve Oğuz Tezmen'e ait yüzde 0,01 oranındaki paylara ilişkin temettü dışındaki ortaklık haklarının TMSF tarafından kullanılması da kararlaştırıldı.

Payların devri için 6 ay süre

Kararlar kapsamında, Altunç Kumova'nın yüzde 99,99 oranında pay sahibi olduğu Destek Holding AŞ'nin, Destek Finans Faktoring AŞ sermayesindeki yüzde 73,81 oranındaki paylarının, 6 ay içerisinde mevzuatta öngörülen şartları taşıyan gerçek veya tüzel kişilere devredilmesine karar verildi.

Emre Tezmen ve Oğuz Tezmen'in Tera Finans Faktoring AŞ sermayesinde sahip oldukları sırasıyla yüzde 53,01 ve yüzde 37 oranındaki payların da 6 ay içinde mevzuatta belirtilen şartları taşıyan gerçek veya tüzel kişilere devredilmesi kararlaştırıldı.

Bu süre içerisinde devre konu paylara düşen oy haklarının TMSF tarafından kullanılacağı bildirildi.

Açıklamada ayrıca, üç bankanın bankacılık sektörünün toplam aktifleri içerisindeki payının yüzde 0,22, iki faktoring şirketinin faktoring sektörünün toplam aktifleri içerisindeki payının ise yüzde 1,45 olduğu belirtildi.

34 şüpheli hakkında gözaltı kararı

Bu arada İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen fon soruşturması kapsamında dün operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda 34 şüpheli hakkında arama, el koyma ve gözaltı kararı verildi. Şarkıcı Nil Özalp’in de soruşturma kapsamında gözaltına alındığı öğrenildi.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelilerden 6'sı adliyeye sevk edildi. Bu kişilerden 3'ü tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edilirken, bir şüpheli hakkında adli kontrol uygulanması talep edildi. Diğer 2 şüphelinin adli işlemlerinin ise sürdüğü bildirildi.

Öte yandan şarkıcı Nil Özalp'in bugün soruşturma kapsamında gözaltına alındığı öğrenildi.

DHA'nın haberine göre Özalp hakkında, Muhammed Yarız'a ait bazı belgeleri bulundurduğu iddiası üzerine inceleme başlatıldı.

