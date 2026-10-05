Panik yaşandı

Adana'nın Saimbeyli ilçesinde 4,8 ve 4,9'luk, Osmaniye'nin Sumbas ilçesinde ise 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İki ildeki depremin ardından Saimbeyli’de de akşam saatlerinde 4,4 ve 4,3'lük iki deprem daha oldu.

Osmaniye ve Adana'da peş peşe depremler meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) yapılan açıklamaya göre Adana'nın Saimbeyli ilçesinde saat 14.19'da 4.8 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

7,9 kilometre derinlikte gerçekleşen depremden 17 dakika sonra 4,9 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.

Bu depremlerin ardından 14.43'te Osmaniye Sumbas merkezli 5.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Osmaniye'deki depremin derinliği ise 7 km olarak kaydedildi.

Gündüz yaşanan depremlerin ardından akşam saatlerinde de sarsıntılar devam etti. Saat 19.00'da Adana Saimbeyli'de 4,4 ve saat 20.28'de 4,3 büyüklüğünde iki deprem daha oldu. Depremlerin derinlikleri 7 kilometre olarak açıklandı.

AFAD'tan Osmaniye depremi sonrası gelen açıklamada, "Adana'daki deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız." denildi.

6 Şubat depremlerinin etkisi

Prof. Dr. Şükrü Ersoy ise, “2023 depremlerinden sonra ikinci bir deprem olmuştu. 9 saat sonra Çardak fayı aktif olmuştu ve onun batısındaki bölge Adana'ya doğru pek çok fayı da birlikte biraz tetiklemişti. O bölgede Göksun'dan başlayarak Saimbeyli Kozan'a doğru pek çok deprem meydana geliyor.” dedi.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Prof. Dr. Naci Görür de depremlerin Doğu Anadolu Fayı üzerinde olduğunu belirtirken, “Depremler Körfez’e ve Adana’ya yaklaşıyor! 6 Şubat depremleri etkisini gösteriyor.” ifadelerini kullandı.